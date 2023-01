Helene Fischer: Unglaublich! Krankenpfleger behauptet – ihre Musik heilt

Sie ist die Meisterin der großen Emotionen und sorgt mit ihren Songs und mitreißenden Choreografien bei ihrem Publikum für Gänsehaut. Helene Fischer weiß, wie sie ihre Fans zum Ausflippen bringen kann – dass sie mit ihren Texten und Melodien aber auch heilen soll, klingt zunächst ungewöhnlich.

DSDS-Kandidat Ange-Bienvenue Dadjo ist sich allerdings sicher, die Musik von Helene Fischer kann Wunder vollbringen.

Helene Fischer plötzlich Thema bei DSDS

Dass man es mit Schlagermusik bei DSDS bis ganz nach oben schaffen kann, zeigte schon Helene Fischers Kollegin Beatrice Egli. Die Sängerin wurde im Mai 2013 zur Siegerin gekürt, seitdem ist sie regelmäßig bei diversen Schlagerevents, verkauft fleißig Tickets und ist auch bei Instagram gut dabei. Während Egli bei einer Show kürzlich noch mit Florian Silbereisen auf Tuchfühlung ging, hat sich Helene Fischer im TV und auf Social-Media allerdings rar gemacht.

Durch DSDS-Kandidat Ange-Bienvenue Dadjo wird sie mit ihren Songs jetzt plötzlich wieder Thema. Denn der Togoer hat eine ganz besondere Beziehung zu den Liedern. Das erste Mal in Berührung gekommen ist er durch Praktikanten vom Goethe-Institut in Deutschland, die er in dem Deutsch-Club, den er in Togo leitet, kennengelernt hat. Wie er „Bild“ gegenüber erzählt, habe er so zum ersten Mal die Lieder der Schlagersängerin gehört und war sofort begeistert.

Helene Fischer: DSDS-Sänger glaubt an ihre Songs

Mittlerweile arbeitet der Hobbysänger in Deutschland, in einer Klinik in Bielefeld, und stimmt hier gerne mal das ein oder andere Schlager-Ständchen an. Er stellte fest, dass die kleinen Gesangseinlagen mit Helene-Bezug den Gesundheitszustand einiger seiner Patienten verbessert haben.

Der DSDS-Kandidat glaubt an die heilende Wirkung durch Musik. Von einem Patienten am Klavier begleitet, singe er regelmäßig für die Anwesenden, die dann kräftig mitsingen. „Dann vergessen viele ihre Leiden für ein paar Momente und das ist etwas, das dem Heilungsprozess zuträglich ist. Das sehe ich an den glücklichen Gesichtern.“

Dass die Helene-Lieder wirklich eine Auswirkung auf die Gesundheit der Patienten hat, ist wissenschaftlich allerdings nicht belegt und auch höchst zweifelhaft. Aber jedenfalls brigen sie Dadjos Patienten ein wenig Abwechslung im drögen Krankenhaus-Alltag.

Der DSDS-Auftritt von Ange-Bienvenue Dadjo ist online in der RTL-Mediathek bei RTL+ abrufbar.