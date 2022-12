Helene Fischer zeigt sich privat wie nie: Fans werden deutlich – „Kannst uns das nicht antun“

Die Königin des Schlagers hat es ihren Fans in den letzten Jahren nicht leicht gemacht. Erst wirkte Helene Fischer wie vom Erdboden verschluckt, als sie dann mit neuer Musik und Babybauch wieder kam. Ihr Comeback hielt genau ein Album und einen „Wetten, dass..?“-Auftritt lang, bevor sich die Sängerin erneut aus der Öffentlichkeit verabschiedete.

Mittlerweile ist ihr Baby auf der Welt und Helene Fischer bereit, wieder auf der Bühne zu stehen. Satte 70 Mal in 2023, denn die Schlagerbekanntheit geht auf Tour. An den Vorbereitungen lässt Helene Fischer ihre Fans auf Instagram teilhaben und zeigt sich dabei so privat wie sonst nie.

Helene Fischer zeigt sich privat wie nie

Es ist längst keine Seltenheit mehr, dass sich Prominente lieber über Instagram persönlich an ihre Fans richten, anstatt bis zur nächsten großen TV-Show zu warten, um sich mitzuteilen. Eine, die mit dieser Kultur des Teilens von Informationen so gar nichts anfangen kann, ist Helene Fischer.

Während sich ihre Fans nach einigen privaten Einblicken verzehren, betonte die Sängerin bereits öfters, dass sie sich aus den sozialen Medien lieber weitgehend raushält. Umso überraschender ist es, dass Helene Fischer seit dem 1. Dezember plötzlich täglich ein Video auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat. „Ich bin zurzeit in Montreal und bereite mich auf meine Tour im nächsten Jahr vor. Also, nicht wundern, ich werde hier in den nächsten Tagen richtig aktiv“, schreibt Helene an Tag eins.

Helene Fischer-Fans hoffen auf mehr

Und die Sängerin hält Wort, denn ihre Fans bekommen exklusive Einblicke darüber, wie sich Helene Fischer durch die Luft schwingt, mit ihren Tänzern übt und das Make-up für ihre Show konzipiert. Dabei zeigt sich die Ex-Freundin von Florian Silbereisen gut gelaunt und mit ihrem Team ganz innig.

Es sind Aufnahmen, die man sich von dem Schlagerstar sonst nur wünschen konnte. Ein Fan schreibt: „Danke, für die Einblicke. Besser als jeder Adventskalender!“ Die Aussicht darauf, dass das Glück der vielen Informationen nur von kurzer Dauer sein dürfte, trübt bei einigen allerdings die Euphorie.

Mehr News:

Unter dem Video von Tag sieben heißt es: „Du kannst uns das nicht antun, jetzt irgendwann aufzuhören. Alternativ nehmen wir auch tägliche Selfies von dir.“ Und „Helene Fischer Fans: Helene reicht uns den kleinen Finger, wir wollen die ganze Hand und tägliche Eindrücke bis ans Ende unseres Lebens.“ Bleibt abzuwarten, wie lange die Sängerin das Influencer-Spiel noch spielt.