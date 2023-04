Helene Fischer trifft BVB-Star: Ein Thema steht ganz oben auf der Liste

Er ist wohl der größte Helene-Fischer-Fan beim BVB: Ex-Keeper Roman Weidenfeller. Immer wieder sieht man den Mann, der den Borussen über viele Jahre hinweg das Tor sauber hielt, bei Konzerten der Schlagerkönigin.

Das war auch am Wochenende nicht anders. Auf Instagram teilte Roman Weidenfeller gleich mehrere Bilder und Videos, die ihn zusammen mit Ex-Mitspieler Patrick Owomoyela und Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal beim Konzert von Helene Fischer in der Dortmunder Westfalenhalle zeigten.

Roman Weidenfeller besucht Helene Fischer

Und nicht nur das, Roman Weidenfeller und Helene Fischer konnten sogar noch ein kleines Schwätzchen halten. Was genau die beiden hinter den Kulissen besprachen, ist in den kurzen Videos nur schwer verständlich. Klar ist jedoch, dass Helene das Wort Rippe in den Mund nahm. „Der Rippe geht’s …“, ist in einem kurzen Videoausschnitt zu hören.

Roman Weidenfeller war nicht der einzige Borusse beim Helene-Fischer-Konzert. Foto: IMAGO/kolbert-press

+++ Helene Fischer trifft in Dortmund auf trinkwütige Fans +++

Ob sie mit Roman Weidenfeller über ihre Verletzung sprach? Der Ex-Profisportler kann von derlei Rückschlägen sicherlich ein Liedchen singen. Die Fans jedenfalls sind ganz begeistert ob der Backstage-Eindrücke vom Helene-Konzert.

„Owo und Roman, die Helene-Ultras“

„Owo und Roman, die Helene-Ultras“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Schönes Foto. Bin kein Helene-Fischer-Fan, aber von Roman Weidenfeller. Er sieht wieder schnuckelig aus und Dortmund kann sich sehen lassen! Jetzt werden sie ja vielleicht bald ihr Ziel erreichen. Ich drücke die Daumen.“ Während ein dritter Anhänger jubelt: „Weltmeisterlich!“

Mehr Nachrichten von Helene Fischer:

Bleibt nur zu hoffen, dass Helene Fischer den beiden Dortmundern ganz viel Erfolg und Glück mitgegeben hat. Schließlich steht der BVB derzeit auf Platz 1 der Bundesliga und hat eine gute Chance, endlich wieder Deutscher Meister zu werden. Da spielt Helene übrigens in Oberhausen. Der Weg zu einer etwaigen Meisterfeier wäre also gar nicht mal so weit!