Helene Fischer überwindet sich: „Fühle mich nicht sehr wohl“

Helene Fischer ist zurück! Die Sängerin ist 2023 auf großer Deutschland-Tour und steht in wenigen Tagen live in Oberhausen auf der Bühne. Begleitet wird sie von Akrobaten des Cirque du Soleil, mit denen sie eine spektakuläre und nicht ganz ungefährliche Choreografie einstudiert hat. Dass das durch die Luft schwingen durchaus Risiken mit sich bringen kann, zeigte ihre Rippenfraktur gleich zum Tourauftakt. (Hier mehr dazu)

Mittlerweile ist Helene Fischer aber wieder fit und bereit für ihre Fans alles zu geben. Während die Akrobatik keine große Herausforderung mehr für sie darzustellen scheint, bekam sie hinter den Kulissen jetzt plötzlich weiche Knie.

Helene Fischer meldet sich mit persönlicher Botschaft

Eigentlich ist Helene Fischer ein Vollprofi, in dem was sie tut. Wenn sie von ihrem Privatleben auch nur ein Minimum preisgibt, so bekommen ihre Fans zumindest Karrieretechnisch einiges geliefert. Was sie aber anscheinend so gar nicht mag, ist sich selbst zu bewerben.

Umso überraschender ist das Video, das sie am Dienstag (16. Mai) auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat. Dazu schreibt sie: „Wie ihr vielleicht wisst, fühle ich mich in der Rolle, etwas von mir zu präsentieren, beziehungsweise anzupreisen, nicht sehr wohl, aber hierfür habe ich dann doch eine Ausnahme gemacht.“

Fans sind begeistert

Weiter heißt es: „Danke für die schönen Jahre mit und durch euch! Gerade jetzt auf Tour merke ich, wie besonders diese Verbindung ist. Die Wärme und Herzlichkeit ist jeden Abend zu spüren! Jeder Song bringt Erinnerungen mit sich, also auf viele weitere, die dazu kommen.“

In einem ganz persönlichen Video richtet sie sich an ihre Fans und rührt dabei ordentlich die Werbetrommel für ihr neues „Best Of“-Album. Wenn es ihr nach eigenen Aussagen auch nicht ganz einfach gefallen ist, ihre Fans sind ganz begeistert von der Videobotschaft. „Auf viele weitere Jahre“, fasst es ein Fan in einem Instagram-Kommentar zusammen.