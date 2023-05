Helene Fischer: Zuschauern stockt in Bremen der Atem

Es ist eine der beeindruckendsten Tourneen seit Langem. 70 Konzerte wird Helene Fischer gespielt haben, wenn die „Rausch-Tour“ im Oktober 2023 endet. Zehntausende Fans werden die Schlagerkönigin gesehen haben, viele von ihnen gleich mehrfach. Doch nicht allein die Zahlen sind beeindruckend.

Beeindruckend ist auch die Willensleistung, die die 38-Jährige an den Tag legt. Brach sich Helene Fischer doch kurz vor Tourstart die Rippe, stand sie schon wenige Tage später auf der Bühne. Und sie schonte sich nicht, wie der Megastar des deutschen Schlagers auch bei ihrem Konzert in Bremen auf ein Neues bewies.

Helene Fischer begeistert in Bremen

Dreißig Lieder in rund drei Stunden habe sie am Mittwochabend vor rund 10.500 Zuschauern in der Bremer ÖVB-Arena abgerissen, schreibt der „Weser Kurier“. Und das nicht einfach so, sondern mit vollem Körpereinsatz.

+++ Helene Fischer: „Hier wird nicht gestrippt“ +++

Denn wie die Zeitung aus Norddeutschland schreibt, machte Helene den Profi-Akrobaten vom Cirque de Soleil durchaus Konkurrenz. „Die schwebten beeindruckend an Ringen, Leitern und Sterngebilden durch die Luft, drehten sich durch rote Tücher und jonglierten mit Fackeln. Einer flog sogar nur an seinem Haarknoten herum. Doch bei Helene Fischer stockte einem dann wirklich der Atem, wenn sie sich aus dem Sprungtuch immer wieder hinauf aufs Trapez warf, wo sie ein Künstler an den Füßen hielt und herumwirbelte“, heißt es im „Weser-Kurier“.

Mehr Nachrichten aus der Welt des Schlager:

Es sind Eindrücke, wie sie auch Besucher der bisherigen Konzerte schilderten. Helene Fischer scheint ihre Rippenfraktur nicht zu beeinträchtigen, bietet ihren vielen Fans eine Show, wie sie sie gewohnt sind. Ein gutes Zeichen auch für die Anhänger aus dem Ruhrgebiet. Schließlich stehen ab dem 23. Mai die Oberhausen-Konzerte an. Und auch da erwarten die Fans eine spektakuläre Show von der 38-Jährigen. Eine Helene-Fischer-Show eben. Doch auch die kommt nicht ganz ohne kleinere Pannen aus. Eine davon war sogar ziemlich schmerzhaft für Helene.