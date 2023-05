Helene Fischer: Po-Panne beim Konzert! „Sind die heiß, Halleluja“

Bei Helene Fischer geht es heiß her! Wer schon einmal eines ihrer Konzerte besucht hat, kann das wohl bestätigen. Denn die Sängerin weiß sich in Szene zu setzen und ihr Publikum um den Finger zu wickeln.

Doch was jetzt an ihrem letzten Abend am Sonntag (7. Mai) in Stuttgart passiert ist, war im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Angelegenheit – und hätte im schlimmsten Fall böse enden können.

Helene Fischer kassiert Award für Stuttgart-Shows

Fünf Abende hat Helene Fischer die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart gefüllt und dafür sogar den „Sold Out Award“ kassiert. 55.000 Fans schauten sich an fünf Abenden die gut dreistündige Show der 38-Jährigen an – Akrobatik, Wasser-, Laser- und Feuer-Elemente inklusive.

Klar, dass bei so einer Mega-Show nicht immer alles glatt über die Bühne geht. So zeigt ein Video im Internet beispielsweise den Moment einer Ton-Panne. Bei „Atemlos durch die Nacht“ versagte plötzlich das drahtlose Mikrofon der Sängerin (wir berichteten). Auch vom letzten Abend in Stuttgart hat es ein Video ins Internet geschafft, auf dem eine kleine Panne zu sehen ist.

Helene Fischer: Heiße Po-Panne!

Im Augenblick der Aufnahme scheint die Sängerin das Wort an das Publikum zu richten. Dafür will sie sich die Zeit nehmen, sich hinsetzen und in Ruhe zu ihren Fans sprechen. Doch einen Moment später schreckt die 38-Jährige wieder hoch. „Ah, sind die heiß, halleluja“, sagt sie noch ins Mikrofon. Aber was war passiert? Helene Fischer kam einem Scheinwerfer beim Hinsetzen offenbar ziemlich nah.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es gibt ja Licht hier bei uns, ja klar“, sagt sie noch, „es ist ja eine Show“. Denn so eine Bühne wird schließlich nicht nur von oben aus beleuchtet, sondern meist von mehreren Positionen aus. Und diese Scheinwerfer werden mitunter ziemlich heiß. Zum Glück hat die Sängerin schnell reagiert und sich aus der misslichen Lage wieder befreit. Die Alternative: Die 38-Jährige kniete sich kurzerhand auf den Boden.

Mehr News:

Allzu schmerzhaft schien es glücklicherweise nicht gewesen zu sein, denn die Sängerin hat unmittelbar nach der Popo-Panne direkt wieder ein Lächeln auf den Lippen. Und auch ihre Fans schmunzeln im Nachhinein noch über diese heiße Angelegenheit. „Bei Frau Fischer geht’s heiß her“, kommentiert beispielsweise jemand unter dem Video. Und ein anderer Fan schreibt: „Man muss sie einfach lieben“.