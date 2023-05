Helene Fischer entdeckt SIE im Stuttgarter Publikum – „Hat mich so richtig abgezockt“

Helene Fischer ist in ihrem Element. Die Schlagerqueen tourt derzeit für insgesamt 71 Konzerte quer durch die Republik und über die Grenzen hinaus. Nach ihrer kürzlichen Rippenfraktur bedeutet es ihren Fans noch mehr, die Sängerin fit auf der Bühne zu sehen.

Und Helene Fischer zieht nicht nur ihr striktes Bühnenprogramm durch – das ziemlich aufwendig ist –, sondern beobachtet ihr Publikum ganz genau. Und so kam es, dass sie bei einem ihrer fünf Stuttgart-Gigs jemandem in der Menge entdeckte, den sie kannte.

Helene Fischer entdeckt SIE bei Konzert

Ein Video bei Twitter zeigt die Schlagersängerin in Stuttgart. Sie unterbricht gerade ihre Show und wendet sich ans Publikum. Oder besser gesagt an eine Gruppe Frauen, die offenbar gerade einen Junggesellinnenabschied feiern. Auf ihrem Konzert!

Helene Fischer ist begeistert. Im Video hört man sie sagen: „Dein zukünftiger Mann braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Hier wird nicht gestrippt. Der ist wahrscheinlich sonst wo heute und du bist bei mir. Ich fühle mich sehr geehrt. Dankeschön.“

Und dann geht ihr Blick weiter nach oben, wo die 38-Jährige plötzlich SIE sieht: „Und die kleine Giulia habe ich entdeckt im Publikum. Giulia, du süße Maus. Ich grüße dich.“ Wer ist diese Giulia, die Helene da so glücklich begrüßt? Das Rätsel löst sie auch sogleich auf: „Du hast mit mir ‘Klein gegen Groß‘ gespielt und sie hat gewonnen. Sie hat mich so richtig abgezockt. Sie hat meine Texte besser gekonnt als ich.“

In der Tat war Giulia einst Gegnerin von Helene Fischer, als sie 2021 als damals Zehnjährige den Megastar in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ herausforderte und gewann. Im Interview mit „Schlager.de“ schwärmte sie damals von ihrem Idol Helene in den höchsten Tönen auf die Frage, was sie an der Sängerin so fasziniere. „Alles! Ich finde sie sehr nett und lieb und mag ihre Stimme. Sie kann alles singen und sieht sehr hübsch aus und macht sehr tolle Shows und Konzerte.“

Dass Helene Fischer tolle Konzerte gibt, davon konnte sich Giulia jetzt in Stuttgart ja noch einmal selbst überzeugen.