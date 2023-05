Helene Fischer tanzt in Stuttgart: Plötzlich schlägt ein Mann ihr mehrfach auf den Po

Shows von Helene Fischer sind immer ein Erlebnis. Es ist wie eine Mischung aus Konzert, Zirkus und Akrobatik, wenn die 38-Jährige auf die Bühne geht. Das ist auch bei ihrer aktuellen „Rausch“-Tour nicht anders. Hatten sich viele Fans noch Sorgen gemacht, dass die „Atemlos“-Sängerin ob ihres Rippenbruches, den sie sich kurz vor Tourneestart zugezogen hatte, etwas kürzer treten müsse, wurden sie rasch eines Besseren belehrt.

Helene Fischer tanzt, singt und fliegt durch die Lüfte, wie sie es schon immer getan hat. Und wer schonmal bei einem Auftritt des Schlagerstars zugegen war, weiß: Es wird immer auch ein wenig sexy bei einer Helene-Fischer-Show. Das war auch bei ihren Gigs in Stuttgart nicht anders.

Helene Fischer bekommt Klaps auf den Po

Sexy dreht sich Helene Fischer zum Song „Liebe ist ein Tanz“ auf der Bühne, als sich plötzlich Tänzer Camillo Lauricella neben ihr niederkniet und ihr gleich mehrfach auf den Po haut. Wirklich überrascht von der Einlage schien Helene Fischer aber nicht zu sein. Die Sängerin lachte und strahlte ihren Tänzer während der Einlage an. Und auch die Fans hielten sich kaum vor lachen.

„Das dürfen auch nur Camillo und Thomas“, schreibt beispielsweise ein Fan zu dem Video auf Instagram. Ein anderer ergänzt: „Auf den Po klatschen darf bestimmt nicht jeder bei Helene Fischer. Nur der Tänzer, der das aufführt und Thomas Seitel.“ Und eine weitere Betrachterin des Videos schreibt: „Wie viel Freude kann man haben? Die beiden so: JAAAAAAA.“

Mehr Nachrichten:

Für Helene Fischer geht es bereits am Donnerstag (11. Mai 2023) in eine neue Halle. Der Schlagersuperstar spielt am 11. und 12. Mai in Bremen, bevor es dann ins Ruhrgebiet geht. Vom 23. bis zum 28. Mai spielt Helene Fischer gleich fünf Mal in der „Rudolf Weber Arena“ in Oberhausen bevor dann noch Auftritte in Berlin, Mannheim, Hannover, Köln und Arnhem (Niederlande) folgen. Der Po von Helene Fischer stand zuletzt häufiger im Mittelpunkt. Auch wenn es schmerzhaft wurde.