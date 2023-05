DSDS-Sensation um Helene Fischer: DAMIT hat kaum jemand gerechnet

Erinnerst du dich noch an Linda Teodosiu? Im Jahr 2008 nahm die Kölnerin an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teil. Hinter Thomas Godoj und Fady Maalouf landete sie auf Platz drei.

Einen Plattenvertrag gab es trotzdem, doch der ganz große Durchbruch ließ auf sich warten. Dennoch erfüllte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin den Traum vom Leben als Musikerin. Neben eigenen Songs, die sie rausbrachte, trat sie auch als Backgroundsängerin von Peter Maffay auf – und schafft es nun in dieser Rolle plötzlich doch noch auf die ganz große Bühne: zusammen mit Helene Fischer!

DSDS-Star singt für Helene Fischer

Denn auf der neuen Tour der deutschen Schlagerqueen ist Linda Teodosiu völlig überraschend als Background-Sängerin dabei. Dass sie nun mit Helene Fischer durch Deutschland tourt, hat die 31-Jährige übrigens einem echten Zufall zu verdanken.

Weil der Tour-Start wegen Helene Fischers Rippenverletzung leicht verschoben werden musste, konnte eine ihrer bisherigen Background-Sängerinnen wegen anderer Termine nicht dabei sein. Ersatz war schnell parat: Die ehemalige DSDS-Kandidatin Linda Teodosiu sprang ein.

DSDS-Sensation um Helene Fischer: So kam es zum Kontakt

Kennengelernt hat Linda Teodosiu ihre neue Chefin übrigens bereits vor einigen Jahren, wie sie dem „Kölner Express“ verriet. Am Rande einer TV-Show, in der sie mit der Peter-Maffay-Band auftrat, hatte sie Helene Fischer getroffen. So sei auch der Kontakt zustande gekommen.

Und nun singen sie zusammen. Dafür musste die einstige DSDS-Sängerin in sehr kurzer Zeit viele Songs von Helene Fischer lernen, dazu die passenden Choreografien. Für Linda Teodosiu allerdings kein Problem. Sie ist eben ein echter Musik-Profi.