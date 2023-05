DSDS: Häme für Katja Krasavice – „Nicht zu ertragen“

Es ist erst wenige Tage her, da hat Katja Krasavice ihren Song „Frauen“ veröffentlicht – und mit dem teilt sie auch gegen DSDS-Juror Dieter Bohlen aus. Denn ein Double taucht im neuen Musikvideo auf und kommt dabei so gar nicht gut weg.

Während die Anhänger von Katja Krasavice den Song feiern, gibt es aber auch die andere Seite, die mit dem Song eher nichts anfangen kann. Einer, der wohl zur zweiten Sorte gehört, ist Ikke Hüftgold. Denn der hat den Song jetzt aufs Korn genommen. Ob das bei allen gut ankommt?

DSDS: Katja Krasavice schreibt Hymne für die Frau

Angefangen hatte alles mit Dieter Bohlens Aussagen gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange. Von da an gab es zwischen dem Pop-Titan und Katja Krasavice dicke Luft. Denn die Rapperin kann so gar nichts mit Sexismus anfangen – und als solchen stufte sie die Aussagen von Dieter Bohlen nach dem Casting ein (alle Einzelheiten liest du hier).

Der Konflikt schaukelte sich hoch. Und mündet bei Katja Krasavice offenbar in dem Musikvideo zu „Frauen“. Denn das Dieter-Bohlen-Double kommt in diesem Clip so gar nicht gut weg. In einer Szene wird es gefesselt, in der anderen kämmt es Katja Krasavices Haare. Und die Message des Songs ist auch klar: „Frauen müssen doch gar nichts“. Das Lied soll eine Hymne für die Selbstbestimmung der Frau sein.

Ikke Hüftgold kontert Song von Ex-DSDS-Jurorin

Dieter Bohlen selbst hat sich eher auf seine Tour konzentriert, als nochmal nachzulegen. Bis er ein „Bild“-Interview gesehen hat, in dem Katja Krasavice sich auch zu seinen Fans geäußert hat (mehr liest du hier).

Es gibt aber jemand anderes, der sich ausführlich mit Katja Krasavices neuem Song beschäftigt hat: Ikke Hüftgold. Er hat den Song nach eigenen Angaben „aufgehübscht“. Denn „dieses einseitige Gejammer ist ja sonst nicht zu ertragen“, meint er. Ein Video mit dem Titel „Ikke vs. Katja“ hat er jetzt bei Instagram geteilt.

Sein Versuch: Die Männerperspektive in den Song „Frauen“ bringen. Mit einer Cap auf dem Kopf und einer Dose in der Hand schmettert er seine Version in die Kamera. Das „Frauen müssen doch gar nichts“ kontert er mit einem „Männer müssen schon gar nichts“.

Sein Rat: „Ja Katja, ich weiß, Frau sein ist nicht leicht, aber vielleicht schenkst du dir ein ein“. Sein Vorschlag: Man könnte ja auch mal gemeinsam einen trinken gehen. Seine Fans nehmen den Song mit Humor und feiern die Konter-Version. „Ich schmeiß mich weg, wieder mal genial von dir“, kommentiert jemand. Andere fordern: „Mach bitte einen Song draus!“ Allerdings gibt es unter den Kommentaren auch andere Stimmen. „Ekelhaft“, schreibt jemand. Und ein anderer betont: „Offenbar hast du gar nichts verstanden.“ Katja Krasavice selbst hat sich zu dieser Version noch nicht geäußert.