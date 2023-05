DSDS-Streit eskaliert: Katja Krasavice schießt jetzt gegen SIE – Dieter Bohlen reagiert sofort

DSDS-Urgestein Dieter Bohlen bekommt es derzeit von allen Seiten. Am Donnerstag (4. April) kam die erste Single „Frauen“ des neuen Albums von Ex DSDS-Jurorin Katja Krasavice raus. In dem Musikvideo teilt die Sängerin gegen ihren Ex-Kollegen Dieter Bohlen aus – es taucht sogar ein Bohlen-Double auf. In einem Interview mit der Bild legte die Sängerin nach.

Bislang konzentrierte sich Dieter Bohlen auf seine Konzert-Tour nach dem großen DSDS-Finale. Doch nun schießt Katja Krasavice auch gegen seine Fans. Das geht dem Pop-Titan wohl zu weit und er äußert sich nun auf Instagram.

DSDS-Star Katja Krasavice holt zum Rundumschlag aus

Sie trägt ein Kleid mit der Aufschrift „Old White Men“ (übersetzt: „Alte weiße Männer“) und singt „Ja, ich weiß. Nicht denken ist so leicht, aber vielleicht checkst du’s mit der Zeit“ in ihrem Video. Angefangen hatte alles mit dem Casting-Auftritt von Reality-Star Jill Lange, die auch in dem neuen Musikvideo auftaucht. Im Nachhinein warf Katja Krasavice Dieter Bohlen frauenverachtende Äußerungen vor, die unter die Gürtellinie gingen (hier nochmal die Einzelheiten).

Nach dem DSDS-Finale stellt die Rapperin den „Modern Talking“-Star immer wieder öffentlich an den Pranger. In der neuen Folge „Zuckerbrot&Peitsche“ von Bild-TV mit den Moderatorinnen Janina Kirsch und Tanja May schießt sie nun erneut scharf gegen Bohlen – aber auch seine treuen Fans auf Instagram. „Das sind überwiegend Männer, die wirklich komisch denken. Die können sich auch nicht richtig artikulieren.“ Eben diesen Ausschnitt postete der 69-Jährige nun bei Instagram und stellte sich hinter seine Follower.

Dieter Bohlen reicht es

Dazu schrieb er: „70% meiner Follower sind Frauen unter 50 Jahren. Bild beleidigt 1,5 Millionen Follower“. Zunächst betitelte der DSDS-Kultjuror den Beitrag als „Müll“, nahm das wenige Minuten später jedoch zurück und änderte die Überschrift in „BILD dir deine Meinung …“ um. Eine ganz klare Meinung haben natürlich auch seine angesprochenen Fans zu den Aussagen. „Katja Krasavice in die Jury zu holen, war einfach nur eine Fehlentscheidung“, „Alles nur um im Gespräch zu bleiben“ und „Bei der Frau spricht nur der pure Neid“ – mit diesen Worten verteidigen sich die Bohlen-Anhänger.

Ob das Kriegsbeil zwischen den beiden Musikern jemals begraben wird? Eine Aussprache bei DSDS wird es definitiv nicht geben, denn RTL hat sich entschieden nur auf Dieter Bohlen und Pietro Lombardi für die 21. Staffel in der Jury zu setzen. Katja Krasavice sowie Leonie sind raus. Wer sie bei DSDS ersetzt, ist noch nicht bekannt.