Helene Fischer: Fan-Diskussion läuft aus dem Ruder – „Geht mir gegen den Strich“

Millionen verkaufte Tonträger, ausverkaufte Konzerte und fast eine Millionen Fans auf Instagram: Helene Fischer ist und bleibt die erfolgreichste Schlagersängerin in Deutschland. Erst im September pilgerten 180.000 Fans zur Messe München, um live bei ihrem Mega-Konzert dabei zu sein. Was einige vielleicht nicht wissen: Die 38-Jährige ist so beliebt, dass sie sogar einen offiziellen Fanclub hat.

Dort tauschen sich tausenden Helene Fischer Fans über ihr Idol aus. Wer Teil der Community sein möchte, muss aber erst einen Antrag stellen. Einmal drin kann man , Kontakte zu knüpfen und sich kennenzulernen. Außer gibt es Informationen zu Helene Fischer gibt es verschiedene Aktionen wie Gewinnauktionen und gelegentliche Fanclub-Presales. Geleitet wird der Verein von Jasmin Helmke. Doch die lässt in dem Forum neulich die Bombe platzen.

Kontakte zu knüpfen und sich kennenzulernen. Außer Informationen zur Künstlerin gibt es verschiedene Aktionen wie Gewinnauktionen und gelegentliche Fanclub-Presales

Helene Fischer: Vorsitzende des Clubs zieht Schlussstrich

Sie möchte die Leitung des Helene Fischer Fanclubs abgeben. Dort schreibt sie jetzt nämlich: „Wenn ich jetzt keinen Schlussstrich ziehe, werde ich es wohl nie schaffen. Diese Anfeindungen untereinander, das geht mir gegen den Strich. Ihr kennt euch nicht persönlich und knallt euch Dinge an den Kopf, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Der Helene-Fischer-Fanclub war mal meine Welt, aber sie ist heute weder friedlich noch klein“.

Was ist denn da los? Anscheinend gab es zwischen einigen Fans selbst Ärger, warum ist aber nicht klar. Die fehlende Harmonie innerhalb des Fanclubs spitzt sich jetzt so zu, dass Jasmin Helmke aufgibt. Wahrscheinlich schweren Herzens.

Helene Fischer: Vorsitzende schmeißt hin. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Helene Fischer: Harter Schlag für die Sängerin

Diese Nachricht wird die Schlagersängerin sicherlich nicht ganz kalt lassen. Denn schließlich ist sie bekannt dafür, dass sie ein harmoniebedürftiger Mensch ist. So erzählte sie dem Magazin der Deutschen Bahn „DB mobil“ beispielsweise: „Ich würde ein Mitglied, das nicht harmonisch in meine Band passt, austauschen, auch wenn es noch so gut spielt. Wenn man so lange weg von zu Hause ist, dann geht das Wohlfühlen und das Team über alles“.

Mehr News:

Im kommenden Jahr 2023 können sich die Fans auf zahlreiche Konzerte der 38-Jährigen freuen. Dort geht sie auf ihre große Deutschland Tour.