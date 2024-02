Heidi Klum: SO verrückt verlief ihr Hochzeitstag – „Gemeinsames Saufen“

Damals waren viele skeptisch – dass diese Ehe einmal mehrere Jahre überdauern würde, damit hätte niemand gerechnet. Doch auch nach sechs Jahren ist das deutsche Topmodel Heidi Klum noch mit Ehegatte Tom Kaulitz so verliebt wie am ersten Tag.

Wie verrückt ihr Hochzeitstag ablief, ließ sie alle Fans auf Instagram wissen!

Heidi Klum: Exklusive Einblicke im Liebesurlaub

Am Anfang wollte dieser Beziehung niemand über den Weg trauen. Als Model Heidi Klum die Liaison zu Tom Kaulitz, Gitarrist der Band „Tokio Hotel“, bekanntgab, kam viel Gegenwind von außen – auch aufgrund des großen Altersunterschieds der beiden. Denn das Ehepaar ist ganze 16 Jahre auseinander. Doch die Kritik ließ der Liebe des Paares nichts anhaben und schweißte sie vermutlich nur noch mehr zusammen.

So konnten sie bereits vor einigen Tagen ihr fünftes Ehejahr und sechstes Beziehungsjahr zählen – das musste natürlich ausgiebig gefeiert werden! Für das Jubiläum machte Modelmama Heidi Klum mit ihrem angetrauten Tom einen Ausflug nach Tirol, um dort fernab von allem Trubel Zweisamkeit genießen zu können. Dabei teilte die 50-Jährige exklusive Einblicke.

Tom Kaulitz: „Dann kommen halt alle vorbei zum gemeinsamen Saufen“

Während der Auszeit der Turteltauben hieß es vor allem eins: Hoch die Tassen! Denn auf Instagram teilte Model Heidi Klum vor wenigen Tagen gleich zwei kurze Videos. Darauf zu sehen sind sie und Ehegatte Tom Kaulitz im legeren Look: Gemeinsam stoßen sie mit Drinks an. Dabei konsumierten sie neben frisch gezapftem Bier auch gleich noch Shots.

Dies hing jedoch nicht nur mit dem Jubiläum der beiden zusammen, sondern auch damit, dass es in dem kleinen Ort in Tirol ganz schnell die Runde machte, dass Heidi und ihr Ehemann dort Urlaub machen. Dies verriet Tom in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, den er gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill Kaulitz führt. „Da kamen wirklich alle vorbei aus dem ganzen Dorf, weil sich herumgesprochen hat ‚Heidi und Tom sind da‘ und dann kommen halt alle vorbei zum gemeinsamen Saufen“, so das „Tokio Hotel“-Mitglied. Was eine verrückte Geschichte!

+++Heidi Klum: Kurz nach GNTM-Ausstrahlung herrscht Gewissheit+++

Besonders Heidi hat eine ganz besondere Verbindung zu dem Ort, an dem sie mit Tom feierte. Denn in dem kleinen Örtchen in Tirol lernte sie das erste Mal Skifahren, berichtet Tom Kaulitz weiter in seinem Podcast.

Mehr News:

Dass man nach überstandenen fünf Jahren Ehe aber auch mal gemeinsam feiert, sei dem Paar gegönnt. Denn auch wenn die beiden den ein oder anderen Abend mal zu tief ins Glas geschaut haben, können sie bei traumhafter Schneelandschaft auch mit Kater ihre Seele baumeln lassen.