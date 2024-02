Heidi Klum erlitt herbe Enttäuschung – „Vom Anfang bis zum Ende“

Ihr Strahlen schien nie zu verblassen, doch auch Model-Mama Heidi Klum ist mit den Schattenseiten der Liebe vertraut. Die „Germany’s Next Topmodel“- Jurorin hat ihren Jahren bereits mehrmals ihr Herz verschenkt, dabei schätzt nicht jeder Mann ihre Gefühle. In ihrem neuesten Interview bricht sie erstmals ihr Schweigen.

Nicht nur laut und witzig kann sie sein! Heidi Klum offenbart eine Seite von sich, die sie zuvor stets zu verbergen versuchte: die verletzliche. In einem Podcast spricht das Model erstmals darüber, warum sie in ihren vergangenen Beziehungen auch schwierige Zeiten durchlebte.

Heidi Klum enthüllt bittere Wahrheit

Mit ihren 50 Jahren strahlt sie noch immer wie eh und je. Doch in einem emotionalen Gespräch im Podcast „Call Her Daddy“ mit Alex Cooper taucht der deutsche Star tief in seine Vergangenheit ein. Während sie ganz offen über ihr Sexleben mit Tom Kaulitz plaudert und dabei auch die ein oder andere peinliche Situation mit Tochter Leni anspricht, zeigt Heidi auch eine nachdenkliche Seite von sich.

„Ich hatte Beziehungen in meiner Vergangenheit, wo ich unglaublich geliebt habe und alles reingesteckt habe. Und manchmal realisierst du dann einfach, dass du nicht dasselbe zurückbekommst“, gesteht Klum. Doch plötzlich wird sie ernst und offenbart eine bittere Enttäuschung: „Ich hatte eine Beziehung, in der ich vier Jahre betrogen wurde. Vom Anfang bis zum Ende. Die ganze Zeit.“ Ein herber Schlag in Herz!

Dabei entdeckte die erfahrene Model-Mogulin den Betrug auf eigene Faust, indem sie, wie sie offen gesteht, die E-Mails ihres Partners überprüfte. Eine schmerzhafte Erfahrung, die Klum geprägt hat. Um wen es sich bei dem Übeltäter handelt?

Obwohl sie sich im Podcast sehr offen zeigt, hält sie die Identität des abtrünnigen Liebhabers geheim.