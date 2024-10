Laufsteg-Panne bei Heidi Klum: Fans urteilen scharf

Die Pariser Modewelt steht mal wieder Kopf: Die Designer präsentieren ihre neuesten Kreationen und setzen die Trends für Frühjahr/Sommer 2025. Doch neben den kreativen Künstlern hinter den Kollektionen strahlen natürlich auch die Promis und Models auf den Laufstegen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit? Niemand Geringeres als Supermodel Heidi Klum, die ihr großes Comeback bei der Show von Vetements feierte.

Allerdings verlief die Rückkehr nicht ganz so makellos, wie angekündigt – denn der 51-Jährigen unterlief ein ziemlich peinlicher Patzer!

Heidi Klum feiert Comeback!

In den 90er- und 2000er-Jahren machte Heidi Klum auf internationalen Fashionshows von sich Reden und sicherte sich zahlreiche Jobs! Doch nach einigen Jahren zog sie sich von den Laufstegen zurück und widmete sich anderen Projekten. Ihre ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ bleibt bis heute ein riesiger Erfolg und gilt als DIE Model-Castingshow schlechthin.

Jetzt aber wollte Heidi es nochmal wissen – und selbst zeigen, wie man den Catwalk richtig rockt. Nach all den Jahren und unzähligen Laufsteg-Tipps an ihre „GNTM“-Mädels sollte man meinen, sie läuft die Shows im Schlaf. Doch in Paris bewies die vierfache Mutter das Gegenteil: Bei den Proben für die Vetements-Show lief sie doch tatsächlich in die falsche Richtung! Der Patzer blieb nicht unbemerkt und sorgte prompt für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien.

Heidi Klum muss einstecken

Kritik ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Auf TikTok teilte Heidi selbst die Szene und erntete Kommentare wie: „Bei GNTM wäre sie dafür verbal auseinander genommen worden. Schöne Doppelmoral“ oder „Oh je, wo ist die professionelle Heidi hin?“

Doch es gab auch Fans, die den Fauxpas mit Humor nahmen. „Ich finde es cool, dass sie zeigt, dass auch ihr sowas passiert“, schreibt ein anderer User.

Heidi selbst nahm den kleinen Ausrutscher gelassen und schrieb zu dem Video: „Jemand (ich) hat sich nicht an die Anweisungen gehalten. Ich bin froh, dass dies nur die Probe war.“ Am Ende lief sie auf dem echten Laufsteg natürlich wieder wie ein Profi – ganz ohne Fehltritte.