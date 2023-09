Heidi Klum überrascht Tom Kaulitz – mit DIESEM Geburtstagsgeschenk hat er wohl nicht gerechnet

Heidi Klum scheint ihre große Liebe gefunden zu haben. Nachdem die Ehe mit Ex-Mann Seal im Jahr 2012 gescheitert war, gab das Topmodel die Hoffnung auf die wahre Liebe nicht auf. Im Jahr 2018 wurde ihr Wunsch wahr und die Beziehung zu „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz bekannt gegeben.

Mittlerweile ist das seit 2019 verheiratete Paar aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Besonders Klum teilt die Liebe zu ihrem 16 Jahre jüngeren Ehemann gerne mit ihren Followern auf Instagram. 11,4 Millionen Menschen können sich am Liebesglück der Chefjurorin des Prosieben-Formates „Germany’s Next Topmodel“ erfreuen. Am vergangenen Freitag feierte Tom Kaulitz seinen 34. Geburtstag und wurde von seiner Frau mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht.

Heidi Klum konnte nicht widerstehen

Ein Hund wird von vielen Besitzern wie ein zusätzliches Familienmitglied behandelt. Verstirbt das Tier dann irgendwann, ist die Trauer groß. Diese Erfahrung musste auch Tom Kaulitz machen, denn innerhalb kürzester Zeit sind Anfang des Jahres alle drei Hunde des Kaulitz-Haushaltes gestorben. Für einen neuen Vierbeiner war der Gitarrist bisher nicht bereit.

Ehefrau Heidi Klum scheint jedoch davon überzeugt zu sein, dass es nach den letzten Monaten Zeit für ein neues Haustier ist. Zum Geburtstag ihres Liebsten überlegte sie sich eine große Überraschung, mit der Tom sicherlich nicht gerechnet hatte. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie ein Foto von zwei Welpen, die von Ehemann Tom gestreichelt werden, und schreibt: „When he tells you he is not ready for a new puppy and you surprise him with two on his birthday“ (zu Deutsch: Wenn er dir sagt, dass er noch nicht bereit für einen neuen Hund ist, du ihn dann aber mit zwei Welpen an seinem Geburtstag überrascht“. Dem Lächeln auf Toms Gesicht zufolge scheint die Überraschung gelungen zu sein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bedanken kann sich der Musikerin bei Klum lediglich persönlich. Schließlich ist Tom eher selten in den sozialen Medien aktiv. Dafür versorgt Model Heidi Klum die Fans des Ehepaars beinahe täglich mit Liebesupdates.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Ob Tom seiner Ehefrau im Rahmen des Podcasts „Kaulitz Hills“, den er gemeinsam mit Bruder Bill Kaulitz moderiert, für das großzügige Geburtstagsgeschenk dankt, bleibt abzuwarten. Die Überraschung scheint der Model-Mama in jedem Fall gelungen zu sein.