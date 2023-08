GNTM-Model besucht Grab und rührt mit DIESEN Worten – „Schwer zu ertragen“

Ganz Deutschland trauerte mit GNTM-Star Fiona Erdmann, als diese im Januar 2016 ihre geliebte Mutter (56✝) wegen einer schweren Nervenkrankheit verlor. Da war Fiona gerade einmal 27.

Jetzt – sieben Jahre später – nimmt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ihre Fans mit zum Grab ihrer Mutter und schreibt rührende Worte im Netz.

GNTM-Model rührt am Grab ihrer Mutter

2018 zog Fiona Erdmann nach Dubai, um dort ein neues Leben anzufangen. Seitdem ist sie immer mal wieder in ihrer Heimat Deutschland zusammen mit ihrer Familie – den zwei Kindern Neyla und Leo und ihrem Partner Moe.

So wie vor wenigen Tagen. Da besuchte sie im Rahmen ihres sechswöchigen Trips mit ihren Kids unter anderem die Grabstätte ihrer Mutter. Auf Instagram schrieb sie dazu nun diese emotionalen Worte. „Einer der Momente, der am meisten in Erinnerung bleibt, ist der Besuch an meiner Mutters Grab. Das erste Mal zusammen mit meinen Kindern. Ein trauriger, aber auch gleichzeitig schöner Moment.“

Und weiter schrieb Fiona: „In diesen Momenten, wenn ich meiner Mama so nah bin, dann ist es besonders schwer zu ertragen, dass sie niemals mit meinen Kindern spielen, kuscheln oder reden kann. Ich versuche Neyla und Leo so viel wie möglich von ihr zu erzählen, damit sie wissen, dass Oma Luzi ein ganz besonderer Mensch war.“

Die einstige GNTM-Kandidatin von 2007 ist sich sicher, dass ihre Kinder das Wichtigste von ihrer Oma mitbekommen – „Die Liebe, die meine Mama mir gegebenen hat und die ich nun weiter an meine Kinder gebe.“

GNTM-Star Fiona Erdmann: Schwere Schicksalsschläge

Der Tod ihrer Mutter war nicht der erste schwere Schicksalsschlag für Fiona Erdmann. Nur kurze Zeit, bevor ihre Mutter starb, kam ihr damaliger Ehemann, mit dem sie elf Jahre zusammen und zuletzt getrennt war, bei einem Motorrad-Unfall ums Leben. Im Jahr 2021 erkrankte sie an Corona und erlitt währenddessen eine Fehlgeburt in der 17. Schwangerschaftswoche.