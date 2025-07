Luxusleben! Bill und Tom Kaulitz verraten ihr Geheimnis

Bill und Tom Kaulitz haben sich in den vergangenen Jahren zu echten Allround-Talenten der Unterhaltungsbranche entwickelt. Nachdem sie mit Tokio Hotel weltweiten Ruhm erlangt hatten, haben sie ihre Karriere nach dem Hype auf ein völlig neues Level gehoben.

Während Bill für seine Extravaganzen und seine Liebe zur Mode bekannt ist, hält Tom als ruhiger Pol die Finanzen im Blick. Gemeinsam sind sie nicht nur Brüder, sondern auch Geschäftspartner, die mit ihrer Marke Millionen verdienen. Die „Bunte“ gibt nun einen Einblick in das Imperium der Kaulitz-Brüder.

Bill und Tom Kaulitz: Von Teenie-Stars zu Entertainern

Nachdem Bill und Tom Kaulitz in den 2000er-Jahren mit Tokio Hotel die Charts eroberten, zeigen sie heute eine ganz neue Seite. Statt sich zurückzuziehen, gewähren die Brüder inzwischen private Einblicke in ihr schillerndes Hollywood-Leben. Der Wendepunkt kam 2021, als sie ihren erfolgreichen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ launchten. Gleichzeitig veröffentlichte Bill seine Autobiografie und sprach offen über seine Homosexualität. Der Erfolg führte die Kaulitz-Brüder zu einem Netflix-Deal, aus dem die Reality-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ hervorging.

Die Premiere der Doku 2024 war ein großer Erfolg. Während die zweite Staffel seit Juni 2025 zu sehen ist, wurde bereits eine dritte angekündigt. Laut dem „Manager Magazin“ verdienen Bill und Tom Kaulitz rund eine Million Euro pro Staffel. Einflussreich bleibt auch Toms Ehe mit Heidi Klum, die als Promi-Traumpaar zusätzliche Aufmerksamkeit generiert.

Neben ihrer Fan-Basis ziehen Bill und Tom Kaulitz zahlreiche Werbekunden an. 2024 wurden sie als Testimonials von McDonald’s gebucht. Bill wirbt zudem für Katjes-Süßigkeiten und einen Shampoo-Hersteller. In ihrer Netflix-Doku verrät Tom, dass die Brüder auch über unsichtbare Einnahmequellen verfügen. So sind sie beispielsweise an der Modemarke „The House Apparel“ beteiligt. Geplant ist außerdem der Launch einer eigenen Tequila-Marke.

