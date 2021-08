Heidi Klum erlaubt sich Fauxpas: „Sie werden mich nie wieder nach Italien zurücklassen“

Heidi Klum hat eine riesige Diskussion ausgelöst!

Sie gehört zu Deutschlands heißesten Exporten: Heidi Klum ist inzwischen auf der ganzen Welt bekannt und erfreut sich vor allem in den USA (ihrer Wahlheimat) großer Beliebtheit.

Ausgerechnet in Italien, dem Lieblingsferienort der Hollywood-Stars, könnte es jedoch für Heidi Klum künftig kompliziert werden. Dieser Meinung ist sie jedenfalls. In einer Talkshow versucht sich das Supermodel zu erklären.

Heidi Klum löst riesige Diskussion aus – Grund ist ihr Rezept für Spaghetti

Wie viele andere US-Stars hat sich auch Heidi Klum längst in den italienischen Flair verliebt. Ihre Traumhochzeit mit Tom Kaulitz ließ sie 2019 extra auf Capri, einer Insel in der Bucht von Neapel, stattfinden. Ihre Tochter Leni ist sogar Halb-Italienerin. Mit ihrem Vater Flavio Briatore führte Heidi 2003 eine kurze Liaison.

Heidi Klum befürchtet, dass sie sich bald nicht mehr in Italien blicken lassen kann. Foto: IMAGO / E-PRESS PHOTO.com

Ob die Einheimischen die GNTM-Chefin allerdings noch immer mit offenen Armen empfangen werden, wenn sie erfahren, was Heidi Klum in der Küche anstellt? Fraglich.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Leni (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele TV-Shows mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz

In der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon wird Heidi Klum auf ihr Rezept für gebratene Spaghetti angesprochen, das sie ihren Instagram-Followern kürzlich vorgestellt hat. Das entpuppt sich wiederum als ein No-Go für alle Pasta-Liebhaber. Denn: Gerade in Italien werden Nudeln für gewöhnlich nur gekocht, aber bloß nicht gebraten.

Heidi Klum erklärt in US-Talkshow: So anders ist das Resteessen in Deutschland

„Ich liebe Italien so sehr. Aber als ich das gepostet habe, dachte ich: Sie werden mich nie wieder nach Italien zurücklassen“, gesteht die 48-Jährige. In Deutschland hingegen sei es ganz normal, Spaghetti vom Vortag in der Pfanne aufzufrischen und womöglich noch ein Ei dazuzupacken, wie Heidi Klum dem Showmaster erklärt.

Auf der italienischen Insel Capri gaben sich Heidi und Tom am 3. August 2019 das Ja-Wort. Foto: picture alliance/dpa/PIXSELL | Sanjin Strukic

Zunächst habe sie gedacht, dass nur ihre Mama Erna es so machen würde, doch als sie Tom Kaulitz vor drei Jahren kennenlernte und er davon erzählte, dass auch in seiner Familie Nudeln in der Pfanne gebraten werden, habe sie sich bestätigt gefühlt.

Kürzlich enthüllte Heidi Klum ein weiteres Detail aus ihrem Privatleben. In ihren eigenen vier Wänden nennt sich die Laufsteg-Schönheit gar nicht Heidi. Wie ihr geheimer Name lautet, erfährst du hier.

