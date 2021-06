Heidi Klum: Als Tom Kaulitz DAS von ihr erfährt, ist er außer sich – „Bist du verrückt?!“

Kein Typ hat Heidi Klum wohl bisher so strahlen lassen wie Tom Kaulitz. In dem Musiker soll das Supermodel endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben.

Ihren zahlreichen Pärchenfotos zufolge scheint es bei Heidi Klum und Tom Kaulitz nie zu kriseln. Doch nun berichtet die GNTM-Chefin erstmals von einem Moment, in dem sich die Turteltauben so gar nicht einig waren.

Heidi Klum: Familienzuwachs sorgte für Meinungsverschiedenheit mit Tom Kaulitz

Das Thema Familienplanung sorgt vermutlich bei einigen Paaren für Diskussionsstoff. Nein, Heidi Klum ist nicht schwanger. Familienzuwachs gab es bei den beiden aber dennoch.

Heidi Klum packt aus: Von diesem Plan ist Ehemann Tom Kaulitz gar nicht begeistert gewesen. Foto: IMAGO / PA Images

Vor zwei Jahren postete Heidi Klum zum ersten Mal ein Foto ihres irischen Wolfshund-Welpen „Anton“ bei Instagram. Seitdem ist der Vierbeiner ganz schön in die Höhe geschossen und genau aus diesem Grund soll Tom Kaulitz zunächst dagegen gewesen sein, Anton aufzunehmen.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Heidi Klum fliegt mit XXL-Hund von Deutschland in die USA – „Er ist wie ein kleines Pony“

Dabei stammt Hund Anton sogar aus der Kaulitz-Familie, wie Heidi in der „Ellen DeGeneres Show“ verrät: „Ich habe ihn in Deutschland von der Familie meines Mannes bekommen. Denn sie hatten ein paar und er war das Baby. Offensichtlich konnten sie nicht noch einen haben, also habe ich gesagt: 'Ich' nehme ihn!' Und mein Mann sagte: 'Bist du verrückt?!'“

Doch die rheinische Frohnatur hat sich durchsetzen können und so nahm sie den Welpen einfach mit ins Flugzeug in Richtung Los Angeles. Zu Hause angekommen hat sich dann jedoch eine weitere Hürde ergeben.

Ein irischer Wolfshund ist aufgrund seiner Größe gar nicht so einfach zu waschen. „Er ist wie ein kleines Pony“, scherzt die 48-Jährige. Deshalb duscht Heidi Klum nun einfach regelmäßig zusammen mit ihrem Vierbeiner. Und das scheint der irische Wolfshund laut ihr richtig zu genießen. „Wer würde das nicht?“, platzt es kurz darauf aus Ellen DeGeneres.

Inzwischen wohnen zwei Hunde und eine Katze im Hause Kaulitz-Klum. Ob auch noch Kinder in Planung sind, verrät Heidi der Talkmasterin allerdings nicht. Schade.

Vor Kurzem hat die Vierfach-Mama jedoch ein seltenes Familienfoto bei Instagram gepostet. Den Schnappschuss mit ihren Kindern kannst du dir hier ansehen >>>