Heidi Klum verrät: DAS wollen jetzt alle wissen – „Das Telefon hört nicht auf zu klingeln“

Ausgerechnet ihre Tochter Leni könnte Heidi Klum bald den Rang ablaufen. Die 17-Jährige hat sich in kürzester Zeit einen Namen in der Modeindustrie gemacht und posierte sogar schon für das Cover der „Vogue“, was quasi den inoffiziellen Ritterschlag in der Modelwelt bedeutet.

Das Interesse an der Tochter von Heidi Klum ist also riesig. Das bekommt auch die GNTM-Chefin zu spüren.

Heidi Klum kann es noch gar nicht wahrhaben: „Es ist einfach so wahnsinnig verrückt“

Lange Zeit hat Heidi Klum ihre Tochter Leni Klum aus der Öffentlichkeit gehalten. Doch nun darf der Teenager endlich seinen eigenen Weg gehen und das scheint sich auszuzahlen.

Heidi Klum kann sich kaum noch vor Anrufen retten. Foto: IMAGO / Eventpress

In der Talkshow von Ellen DeGeneres berichtet Heidi stolz: „Vor ein paar Monaten haben wir zusammen das Cover der deutschen 'Vogue' gemacht. Jetzt hat sie das 'Glamour'-Cover gemacht. Das allererste für die deutsche 'Glamour' habe ich vor 20 Jahren gemacht – und jetzt ist sie auf dem Cover.“

Während Lenis Karriere Fahrt aufnimmt, soll Heidi mit Anfragen für ihre Tochter überrollt werden. „Es ist einfach so wahnsinnig verrückt, wie plötzlich das eigene Kind arbeitet, und das Telefon hört nicht auf zu klingeln“, verrät sie in der „Ellen Show“.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

----------------------------------------

Heidi Klum fühlt sich wie eine Kardashian: „Ich bin nicht mehr Heidi“

Deshalb fühle sich Heidi Klum inzwischen wie Kris Jenner. Die 65-jährige US-Amerikanerin ist ein gefeierter Realitystar. Bekannt wurde sie durch den Erfolg ihrer Tochter Kim Kardashian in den 2000er-Jahren.

Kris Jenner (1.v.l.) mit ihren Töchtern Kourtney, Khloé und Kim Kardashian (v.l.n.r.). Foto: IMAGO / APress

In der familieneigenen Doku-Soap wird Kris auch liebevoll „Momager“ genannt, eine Kreuzung der Wörter „Mom (dt.: Mama)“ und „Manager“, da sie in den vergangenen 14 Jahren bewiesen hat, wie erfolgreich sie ihre Kinder vermarkten kann und diese zu internationalen TV-Stars gemacht hat.

„Nennt mich von nun an Kris. Ich bin nicht mehr Heidi. Ich meine, es ist einfach so bizarr, aber ich freue mich so für sie [Leni, Anm.d.Red.]“, scherzt Heidi Klum daher.

----------------------------------------

----------------------------------------

Doch das lässt ihr Talkmasterin Ellen DeGeneres nicht so einfach durchgehen: „Du kannst dich nicht Kris Jenner nennen, wenn nicht all deine Kinder Geld verdienen. Du musst sie alle zum Arbeiten bringen.“ Challenge accepted, Heidi?

Wohl kaum. Denn die 48-Jährige schützt die Privatsphäre ihrer Kinder so gut es geht. Umso erstaunter waren die Fans der GNTM-Chefin, als sie DIESES Familienfoto im Netz entdeckten.