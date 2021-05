Heidi Klum teilt seltenes Familienfoto – mit emotionalen Worten

Heidi Klum gibt gerne Einblicke in ihr Privatleben - doch ihre Kinder hält sie weitestgehend raus.

Lediglich Tochter Leni hat einen eigenen Instagram-Account, startet gerade als Model durch. Die drei anderen Kinder von Heidi Klum - Henry, Johan und Lou Sulola - bekommt man hingegen kaum zu Gesicht.

Heidi Klum: Süße Worte zum Vatertag

Am Vatertag teilte Heidi Klum ein Bild mit allen vier Kindern und Ehemann Tom Kaulitz. Nur die Silhouetten der Kaulitz/Klum'schen Familienmitglieder sind darauf zu erkennen, dennoch ist ein solcher Schnappschuss eine echte Seltenheit.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Unter dem Foto, das die Sechs am Strand zeigt, schreibt Heidi Klum emotionale Worte. Eine Liebeserklärung an Ehemann Tom. Auf Deutsch kommentiert sie: „Wir sind so dankbar, dass du Teil unseres Lebens bist. Deswegen nutzen wir den heutigen Vatertag, um dich zu feiern.“

Heidi Klum: Verliebt in Tom seit 2018

Was für süße Worte von Heidi Klum an den Stiefvater ihrer Kinder! Seit Mai 2018 ist das Topmodel offiziell mit dem „Tokio Hotel“-Musiker liiert, im August 2019 heirateten die beiden. Mit den Kindern seiner Frau versteht sich der 31-Jährige prächtig. Wie schön! (cs)