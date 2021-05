Heidi Klum erinnert an DIESEN legendären GNTM-Moment – „In den sauren Apfel beißen“

Das große Finale von „Germany's next Topmodel“ rückt immer näher, das macht nicht nur die Kandidatinnen, sondern auch GNTM-Chefin Heidi Klum nervös.

Zum zweiten Mal muss das Finale jedoch corona-bedingt kleiner ausfallen. Wie sich Heidi Klum das Highlight der diesjährigen Staffel eigentlich vorgestellt hat, verrät sie ihren Fans bei Instagram.

Heidi Klum legt im Finale 2017 heiße Sohle aufs Parkett

Am liebsten würde Heidi Klum zum Abschluss von „Germany's next Topmodel 2021“ eine richtig fette Party schmeißen. So wie im Jahr 2017. Vor vier Jahren eröffnete das Supermodel die Show mit einer eindrucksvollen Tanzeinlage.

Heidi Klum kann das GNTM-Finale 2021 kaum noch erwarten. Foto: imago/Future Image

Im weißen Frack tanzte die Blondine neben den damaligen Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky über die Bühne. Nachdem diese aus dem Bild gelaufen waren, zog Heidi den Frack aus und präsentierte sich im sexy Glitzer-Bodysuit, während sie zu Madonnas Hit „Vogue“ performte. Ein echter Hingucker!

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Heidi Klum macht Fans Hoffnung: „Nächstes Jahr tanzen wir wieder zusammen“

Zu diesem legendären GNTM-Moment schreibt Heidi Klum bei Instagram: „Ich würde mir nichts mehr wünschen, als mit EUCH zusammen live in der Halle zu tanzen. Und auch wenn wir dieses Jahr noch mal in den sauren Apfel beißen müssen, lassen wir uns den Spaß nicht nehmen. Ich tanze mit meinen Mädchen und wer Lust hat, tanzt von zu Hause aus mit. Nächstes Jahr tanzen wir wieder zusammen.“

Ob sich dieses Versprechen halten lässt? Wir werden sehen. Eines steht jedoch schon fest: Das Finale von GNTM soll auch in diesem Jahr bunt und laut werden.

In vier Wochen ist es endlich so weit. Dann erfahren wir, wer „Germany's next Topmodel“ wird.

Kandidatin Ashley ist noch im Rennen, dennoch machte sie der ProSieben-Produktion heftige Vorwürfe. Was passiert war, liest du hier.