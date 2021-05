Heidi Klum will Ehemann Tom zu GNTM holen: Seine Reaktion sagt alles – „Memme!“

Seit rund 15 Jahren bringt Heidi Klum jährlich eine neue Staffel ihrer Castingshow „Germany's next Topmodel“ heraus. Dass die Jury während dieser Zeit schon einige Gesichter kommen und gehen sehen hat, liegt auf der Hand.

Vor allem in der aktuellen GNTM-Staffel begrüßt Heidi Klum zahlreiche Prominente. Statt einer festen Jury gibt es jede Woche einen neuen Gast-Juror. Zu gern hätte sie auch mal ihren Ehemann Tom Kaulitz dabei an ihrer Seite.

Heidi Klum lädt Tom Kaulitz auf GNTM-Laufsteg ein

Doch der scheint von dieser Idee alles andere als begeistert zu sein. In der neuen Folge sitzt daher nicht Tom, sondern Bill Kaulitz neben Heidi Klum, um die Nachwuchsmodels zu bewerten.

Heidi Klum hat Ehemann Tom Kaulitz zu „Germany's next Topmodel“ eingeladen. Seine Reaktion spricht Bände. Foto: IMAGO / MediaPunch

Doch so ganz möchte Heidi diesen Wunsch wohl noch nicht aufgeben und macht ihrem Schatz in der Show Druck. Während sie mit Toms Zwillingsbruder Bill vor dem Laufsteg sitzt, zückt sie plötzlich ihr Handy und ruft ihren Ehemann an: „Wir wollten mal gucken, ob du noch am Arbeiten bist oder ob du kommen und vielleicht doch noch herüberlaufen möchtest.“

Scheinbar war die Arbeit Toms einzige Ausrede, um nicht selbst über den ProSieben-Catwalk stolzieren zu müssen.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz

----------------------------------------

Heidi Klum nennt Tom Kaulitz eine „Memme“ – weil er sich nicht vor die Kamera traut

Doch wie die Vorschau zur neuen GNTM-Folge, die Bill Kaulitz bei Instagram geteilt hat, zeigt, kann Heidi Klum ihren Mann einfach nicht überreden. Deshalb muss sein Zwillingsbruder herhalten, wie Heidi erklärt: „Mein Mann hat sich nicht getraut, deswegen ist Bill heute gekommen.“ Dabei hält sie ihr Handy in die Kamera, auf dem deutlich Toms Gesicht im Videotelefonat zu erkennen ist.

Einen letzten Versuch startet die 47-Jährige dann doch noch: „Du könntest kommen und das noch machen, Schatz.“ Ihr Liebster gähnt nur. Diese Reaktion spricht Bände. Prompt platzt es aus Heidi Klum: „Memme nennt man das auch.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Na, hoffentlich hängt da jetzt nicht der Haussegen schief...

Bei GNTM erlaubte sich Heidi Klum zuletzt einen Scherz, der ihren Kandidatinnen einen ziemlichen Schock bereitet hat. Mehr dazu hier >>>