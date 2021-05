Heidi Klum: Schwere Vorwürfe von Ex-Mann Seal – „Hatten nie Teamwork“

Topmodel und GNTM-Chefin Heidi Klum ist selbstbewusst und gibt gerne den Ton an – das merken neben ihren GNTM-Kandidatinnen wohl vor allem auch die Partner der 47-Jährigen.

Besonders Ex-Mann Seal, mit dem Heidi Klum drei leibliche Kinder (Henry, Johan und Lou) hat und der Adoptivvater ihrer Tochter Leni ist, macht der Bergisch Gladbacherin jetzt Vorwürfe.

Heidi Klum: Seal rechnet ab – „Wir hatten nie Teamwork“

Sänger Seal und Heidi Klum waren sieben Jahre verheiratet, haben sich von 2005 bis 2012 gemeinsam um vier Kinder gekümmert.

Das sollte auch nach der Trennung der Fall sein – doch laut dem 58-Jährigen zieht die Modelmama lieber ihr Ding durch. „Wir hatten nie Teamwork“, macht er gegenüber der „US Weekly“ seinem Ärger Luft.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------------

Die gemeinsame Erziehung der Kinder sei „manchmal eine Herausforderung“, so der „Kiss from a rose“-Sänger. „Es braucht Teamwork. Wenn du ein Team bist, wenn beide Elternteile ein Team bilden, dann ist es wirklich leicht und überhaupt keine Herausforderung“, stellt er klar. „Aber du musst ein Team sein. Und wenn du kein Team bildest, dann kann alles auseinander fallen.“

+++ Heidi Klum: Vorgeschmack auf großes GNTM-Finale – sie ist kaum wieder zu erkennen +++

Heidi Klum: „Sie macht es oft unnötig schwierig“

In den USA wohnen Heidi Klum, ihr Ehemann Tom Kaulitz und die vier Kinder in Los Angeles gerade einmal 40 Minuten von Seal entfernt – doch regelmäßige Treffen mit den Kindern sind für Heidis Ex-Mann trotz gemeinsamen Sorgerecht gar nicht so einfach durchzusetzen.

Heidi Klum und Seal waren von 2005 bis 2012 ein Paar. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

2020 erklärte Seal vor Gericht, dass es von Heidis Terminkalender abhängig sei, wann er die Kids sehen könnte. „Heidi macht es oft unnötig schwierig“, sagte er laut „Bild“. Sie würde oft behaupten, sie hätten an bestimmten Tagen schon Pläne oder die Kinder seien krank.

-----------------------

Mehr zu Heidi Klum:

----------------------

Auch Seals Meinung zu der Model-Karriere der 17-jährigen Leni hat offenbar keine Rolle gespielt. „Das ist ein heikler Weg“, findet Seal und ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.