Heidi Klum plant Notarzt-Einsatz für Halloween-Party fest ein – „Innere Herausforderung“

Es ist eine langjährige Tradition, die Heidi Klum an Halloween pflegt. Das Supermodel ist großer Fan von schaurigen Verkleidungen und zeigte bereits in der Vergangenheit: Wenn es um außergewöhnliche Kostüme geht, macht Heidi so schnell keiner etwas vor.

Für ihre legendäre Halloween-Party hat sich Heidi Klum 2022 etwas ganz Besonderes überlegt. Was genau, will sie es bisher allerdings nicht verraten. Wie immer bleibt ihr Kostüm bis zum großen Auftritt streng geheim. Umso interessanter sind die ersten Hinweise, die sie jetzt veröffentlichte. Schnell wird klar: Für ihren Auftritt riskiert die Mehrfach-Mama diesmal sogar bewusst ihre Gesundheit.

Heidi Klum plant irre Verwandlung zu Halloween

Die List der ausgefallenen Kostüme ist lang. Ob Alien, Oger-Frau Fiona oder Affendame – wenn sich Heidi Klum verkleidet, dann nur mit jede Menge Aufwand. Den dürfte es auch dieses Mal wieder geben.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ verriet Heidi Klum wenige Tage vor der Komplett-Verwandlung: „Ich werde sehr klaustrophobisch sein“. Die Situation soll für das Model so belastend sein, dass es dafür extra einen Notarzt auf seiner Party haben wird.

Heidi Klum spricht über Halloween-Herausforderung

Es ist eine besorgniserregende Nachricht, die Heidi Klum damit öffentlich macht. Gleichwohl die Neugier auf den Look, der einen solchen Aufwand erfordert, damit immens ansteigt.

Grund für die ärztliche Begleitung seien die Prothesen, die dem Model angezogen werden sollen. Das Gewicht davon könnte im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass Heidi hyperventilieren muss. Doch die körperliche Belastung nimmt Heidi Klum in Kauf und sagt zielstrebig: „Ich will weder meine Halloween-Fans noch mich selbst im Stich lassen.“

Mehr Themen:

Dass hinter den Kostümen und dem selbst erzeugten Hype jede Menge Gedankenarbeit steckt, wird noch einmal deutlich, als Heidi Klum sagt: „Es ist jedes Jahr eine innere Herausforderung für mich, mir etwas Erstaunliches, etwas Unerwartetes einfallen zu lassen.“ Bleibt zu hoffen, dass der Notarzt am Ende nur präventiv dableibt und nicht wirklich eingreifen muss.