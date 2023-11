Heidi Klum gibt private Einblicke – SO romantisch ist ihre Beziehung

Sie ist eines der bekanntesten Supermodels weltweit und ihr Name ist jedem ein Begriff, Heidi Klum ist bereits vor Jahren in den Model-Olymp aufgestiegen. Ihre Karriere begann mit der Teilnahme an einem von Thomas Gottschalk produzierten Talentwettbewerb im Jahr 1992, der Rest ist Geschichte. Als Chef-Jurorin der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ verhilft Klum bereits seit 2006 jungen Nachwuchsmodels zum Erfolg.

Auch privat hat das Topmodel ihr ganz großes Glück gefunden. Seit fünf Jahren ist Klum mit dem „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz in einer Beziehung, das Paar heiratete im Jahr 2019. Gemeinsam bewohnt das Ehepaar ein Haus in Los Angeles und zieht zwei Hunde groß. Nun gibt das Model ihren Fans einen romantischen Einblick in ihr Beziehungsleben.

Heidi Klum schwebt auf Wolke sieben

Stolze 11.7 Millionen Menschen folgen Heidi Klum auf ihrem Instagram-Profil. Hier teilt das Model tägliche Einblicke in seinen Alltag und private Schnappschüsse. Das neuste Foto des Prosieben-Stars mag jedoch einige Fans überraschen. Völlig ungeschminkt und sichtlich entspannt sitzt Klum in ihrem privaten Flugzeug. Ein Tisch des Fliegers wurde mit einer edlen Tischdecke festlich gedeckt, zwei Gläser Rotwein und zwei gefüllte Teller sind sichtbar.

Gegenüber von ihr sitzt Ehemann Tom Kaulitz, der selig grinsend in die Kamera blickt. Das Foto ist leicht verschwommen, was den Eindruck eines spontanen Schnappschusses verstärkt. Das Bild scheint ein ganz privates romantisches Dinner des Liebespaares festzuhalten, so entspannt sieht man das Topmodel selten. Klum kommentiert ihren Instagram-Post mit den Worten: „Dinner date in the Sky“ (zu Deutsch: Abendessen in den Wolken) und ergänzt ein rotes Herz.

Das Model scheint solche intimen Momente in Anbetracht ihres hektischen Alltags ganz besonders zu genießen. Das zuvor gepostete Video verrät, wohin es für den Fernsehstar geht. Heidi Klum macht sich auf den Weg zu den Dreharbeiten für die neue „GNTM“-Staffel. Ihr Liebster scheint sie vor Ort zu unterstützen.

Ob Tom Kaulitz einen Gastauftritt in der neuen Staffel der Prosieben-Show haben wird, ist bisher nicht bekannt. Für romantische Dinner-Dates ist der Gitarrist jedoch sicherlich immer zu haben.