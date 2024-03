Harry Potter: Neue Infos zur Serie – Macher legen nach

Kaum ein Serien-Projekt wird aktuell so heiß erwartet wie die Neuauflage von „Harry Potter“!

Die Bücher von J.K. Rowling wurden zum Welterfolg, die Verfilmungen prägten eine ganze Generation. „Harry Potter“ ist fester Bestandteil unserer Popkultur – und in den Augen von Rechteinhaber Warner Bros. natürlich immer noch eine lukrative Marke.

Deshalb kündigten die Macher vor einiger Zeit an, „Harry Potter“ als Serie komplett neu aufzulegen (>> hier mehr dazu). Doch anschließend blieb es sehr lange ruhig um das Mega-Projekt… bis jetzt!

Harry Potter: Neue Infos zur Serie

Mittlerweile ist es fast 13 Jahre her, dass „Harry Potter“ zuletzt auf der großen Kinoleinwand zu sehen war. Im Jahre 2011 erschien „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“, das große Finale der Blockbuster-Reihe – und der letzte Auftritt von Daniel Radcliffe als Harry Potter, Rupert Grint als Ron Weasley und Emma Watson als Hermine Granger.

Danach wollte Warner Bros. aus der Zauberer-Welt ein ganzes Kinouniversum schaffen, so wie es Disney und Marvel mit ihren Comic-Superhelden gelungen ist. Unter dem Markennamen „Wizarding World“ planten die Macher eine fünfteilige Filmreihe über den erbitterten Kampf zwischen Dumbledore und dem finsteren Grindelwald – basierend auf einem fiktiven Hogwarts-Schulbuch namens „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind„. Doch der Funke sprang nicht aufs Publikum über, bereits nach drei Filmen gilt das Projekt quasi als eingestampft.

Fans warten schon ungeduldig

Stattdessen setzt Warner Bros. nun lieber auf altbekanntes. Harry, Ron, Hermine, Snape, Voldemort, Dumbledore und wie sie alle heißen sollen zurückkehren – aber eben als Serie und nicht als Kino-Film. HBO, der Sender hinter „Game of Thrones“ und „The Last of Us“, wird die Potter-Serie produzieren. Fans müssen sich dann an eine neue Besetzung gewöhnen – können sich aber darauf freuen, dass sich die Serie jedem Potter-Buch jeweils eine ganze Staffel widmen möchte. Dadurch könnten viele Teile der Vorlage verfilmt werden, die bei der Kino-Adaption weggelassen oder geändert wurden.

Doch eine Frage blieb bisher noch offen – und die ist keine unwichtige: WANN soll die Harry-Potter-Serie denn erscheinen? Dazu hat sich nun David Zaslav, CEO von Warner Bros. geäußert.

Starttermin für Potter-Serie steht fest

In einer Konferenz am Freitag (23. Januar) erzählte er von einem Treffen mit Potter-Autorin J.K. Rowling in London, bei dem man sich über das Serienprojekt unterhielt. „Beide Seiten sind begeistert, dieses Franchise wiederzubeleben“, wird Zaslav von „Variety“ zitiert. „Unsere Gespräche waren großartig, und wir könnten nicht aufgeregter sein über das, was vor uns liegt. Wir können es kaum erwarten, ein Jahrzehnt neuer Geschichten mit den Fans auf der ganzen Welt auf Max zu teilen.“ Max ist der hauseigene Streaming-Dienst von Sender HBO, auf dem die Serie in den USA erscheinen wird. Aber wann?

Die Antwort lautet: 2026! In zwei Jahren soll laut Zaslav die erste Folge von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (oder „Harry Potter – Staffel 1“?) herauskommen. Aktuell suchen die Macher noch nach einem leitenden Showrunner und den passenden Hauptdarstellern, die das Erbe von Radcliffe, Grint und Watson antreten. „Der knifflige Teil sind die ersten beiden Bücher, in denen die Kinder eher jünger sind, so um die 11 oder 12“, so Channing Dungey, einer der Vorsitzenden von Warners TV-Abteilung.

In den USA wird die „Harry Potter“-Serie auf dem HBO-Streamingdienst „Max“ erscheinen. In Deutschland erschienen bisherige HBO-Produktionen stets bei Sky/WOW. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch „Harry Potter“ dort landen wird.