„Harry Potter“-Star über Filme: „Stumpfsinnige Geldverschwendung“

Er ist der wohl bekannteste Zauberer der Welt. Über 25 Jahre ist es nun schon her, dass Joanne K. Rowling ihr erstes Harry-Potter-Buch veröffentlichte und damit Millionen Leser in eine Welt der Magie und Fantasie entführte. Sechs weitere Bücher sollten folgen, sie spielten Millionen ein. Ebenso die acht Filme, die ab 2001 erschienen.

Heute kennt wohl jeder die Geschichten rund um den Zauberlehrling. Um Harry Potter herum ist ein riesiges Business gewachsen. Es gibt Harry-Potter-Freizeitparks, Harry-Potter-Merchandise in allen Formen und Farben, Harry-Potter-Theaterstücke und sogar eigene Harry-Potter-Fanshops.

„Harry Potter“-Darsteller schimpft über Filme

Doch vor allem die Filme, so schimpfte einer der mitwirkenden Schauspieler, seien bloß „stumpfsinnige Geldverschwendung“ gewesen. Bei dem Schauspieler handelte es sich um John Hurt, der in den Filmen den Zauberstabhändler Garrick Ollivander spielte.

John Hurt spielte die Rolle des Mr. Ollivander. Foto: imago stock&people

Das Portal „Slash-Film“ erinnert nun an ein im Jahr 2009 erschienenes Interview mit Hurt, der damals im Gespräch mit „Rotten Tomatoes“ schimpfte: „Es ist interessant zu sehen, wie viel Geld für Harry Potter ausgegeben wird. Es ist wirklich ziemlich absurd. Ich schaue es mir an und denke, es ist genau das Gleiche wie Hollywood. Ich schaue mich um und sehe dort drei Kostüme, von denen wahrscheinlich keines getragen wird und die alle Nachbildungen voneinander sind. Es ist eine stumpfsinnige Geldverschwendung und macht mich wahnsinnig.“

„Harry Potter“-Serie soll erscheinen

Gefruchtet haben die Worte des 2017 verstorbenen Akteurs aber scheinbar nicht. So kündigte HBO Max im April 2023 an, dass eine Harry-Potter-Serie produziert werden solle. Die Serie soll in mehreren Staffeln die Geschichte der Bücher noch einmal aufleben lassen. Wie derzeit gemunkelt wird, solle eine Staffel jeweils ein Buch umfassen. Günstig wird das mit Sicherheit nicht.

Einen offiziellen Starttermin für die Serie gibt es noch nicht. Gerechnet wird aber damit, dass frühestens 2025 der Startschuss fällt.