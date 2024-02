„Harry Potter“-Buch in Wohltätigkeitsladen abgegeben: Experten trauen ihren Augen nicht

Die siebenteilige Fantasy Romanreihe Harry Potter verzaubert seit nunmehr fast 30 Jahren die ganze Welt. Mit dem Kinostart des ersten Bandes im Jahr 2001 flimmern die fesselnden Worte der Autorin J. K. Rowling auch über die Kinoleinwände.

Jetzt macht ein kürzlich aufgetauchtes Exemplar des ersten Bandes „Harry Potter und der Stein der Weisen“ neue Schlagzeilen.

Harry Potter: Buch in Charity-Shop

In einem beschaulichen Wohltätigkeitsverein auf der Isle of Wight, eine der Südküste Großbritanniens vorgelagerte Insel, wurde das heiß begehrte Exemplar abgegeben. Jetzt soll es in einem Auktionshaus im nahe gelegenen Stafford versteigert werden.

Auch der Harry-Potter-Experte des Auktionshauses, Jim Spencer, spricht begeistert von dem anonym gespendeten Sammlerstück: „Die einzigen kleinen Mängel sind ein paar leicht geknickte Ecken und die übliche leichte Bräunung an den Seitenrändern.“

Unglaublicher Grund für hohen Wert: rund 10.000 Pfund

Für diese hohe Summe soll das Sammelstück des ersten Bandes der Romanreihe jetzt versteigert werden: Experte Spencer schätzt das Buch auf eine Summe zwischen 7.000 und 10.000 Pfund. Und dies hat einen unglaublichen Grund!

Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Erstausgabe von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ für hohe Summen versteigert wird. Im Juli letzten Jahres ging ein Exemplar bereits für 10.500 Pfund über die Theke, während ein anderes Buch der ursprünglichen Erstausgabe im März 2022 für 69.000 Pfund verkauft wurde.

Experte: „Exemplar verdiene es, bei der Auktion für Furore zu sorgen“

Laut des „Harry Potter“-Experten wäre sehr schwierig, „ein anderes Exemplar zu finden, das so gut erhalten ist wie dieses, daher verdiene es, bei der Auktion für Furore zu sorgen.“

Rebecca Busby, eine Mitarbeiterin des Charity Shops, stellt sogar eine weitere Vermutung auf: Das Buch sei dem Geschäft als mögliche Erstausgabe übergeben worden. Damit sollte der Wert also nochmal um einiges steigen!

Der Erlös aus dem Verkauf des Buches kommt dem Wohltätigkeitsladen zugute. Einer der Begünstigten ist dabei ein elf Monate alter Cockapoo-Hund namens Harry, Namensvetter des Hauptcharakters der Fantasy Romane, der ein neues Zuhause sucht.

Dass die „Harry Potter“-Bücher einmal so einen hohen Wert erreichen würden, hätte sich wohl vor ein paar Jahren noch niemand ausmalen können. Umso besser für alle Fans, die nun die Möglichkeit und das nötige Kleingeld besitzen, um das begehrte Sammlerstück zu ersteigern.