„Hallo Deutschland“ besucht Eloy de Jong: Eine traurige Geschichte kommt ans Licht

Wenn man Eloy de Jong so auf der Bühne beobachtet, sieht man einen Menschen, der sichtlich aufgeht in seinem Tun. Der 50-jährige Schlagerstar lächelt, lacht, singt, hat einfach Spaß an seiner Musik. Doch das war nicht immer so, wie er nun dem ZDF-Magazin „Hallo Deutschland“ berichtet, das ihn in seiner Heimat Utrecht besucht hat.

Eloy de Jong trägt einen weißen Wollpullover, sitzt in seiner schick eingerichteten Wohnung in der niederländischen Stadt, die so gerne mit Amsterdam verglichen wird. Wegen der Grachten und der niedlichen Häuser wohlgemerkt, nicht wegen der Touristenmassen. De Jong ist ein Weihnachtsfan. Akribisch bastelte er ein eigenes Bergdorf, kauft jedes Jahr etwas Neues dazu.

ZDF-Magazin „Hallo Deutschland“ besucht Eloy de Jong

Auch, um sich, seinem Mann und der gemeinsamen Tochter Indy ein schönes Fest zu bereiten. Doch die Vorfreude auf Weihnachten, sie war nicht immer so groß erzählt der Schlagerstar, der gerade erst mit der einstigen DSDS-Kandidatin Pia-Sophie den Song „1.000 Kerzen“ veröffentlicht hatte.

Sein Vater war alkoholkrank, heißt es in „Hallo Deutschland“, er habe seinen Kindern keine Liebe geben können. „Wenn man in einem Haushalt lebt, in dem einfach keine Harmonie herrscht, dann ist es an Weihnachten manchmal fast noch schlimmer. Dass die Schule zu ist, die Läden zu sind, dann ist es in Familien, in denen es unharmonisch läuft, nicht einfach“, berichtet der Schlagerstar.

Umso wichtiger sei es ihm nun, seiner Familie ein schönes Fest zu bereiten. Auch wenn Geschenke bei ihm nicht das Wichtigste sind. „Ich habe auch dieses Jahr wieder schöne Geschenke für Indy. Aber in fünf Jahren hat sie keine Ahnung mehr, was sie 2023 zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Ich hoffe, wenn sie erwachsen ist, dass sie zurückdenkt: Okay, bei den Papas habe ich immer Harmonie gespürt. Und Geselligkeit, wie wir in Holland sagen. Das ist das größte Geschenk, was man verschenken kann.“