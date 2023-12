ZDF trauert um Dieter Stolte: „Wetten, dass..?“ wurde unter ihm zum Hit

Große Trauer beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Wie der Sender am Montagabend (11. Dezember 2023) bekannt gab, ist der ehemalige Intendant Professor Dieter Stolte am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren verstorben. Stolte stand zwanzig Jahre an der Spitze des ZDF.

Von 1982 bis 2002 leitete Dieter Stolte die Geschicke des ZDF. In seiner Amtszeit starteten viele, noch heute populäre Programmmarken des ZDF wie zum Beispiel „Terra X“, „Der Fernsehfilm der Woche“ oder der „Samstagskrimi“. Das „ZDF-Mittagsmagazin“ wurde 1989 geboren, 1992 folgte das „ZDF-Morgenmagazin“. Die legendäre Samstagabendshow „Wetten, dass..?“, die in Stoltes Zeit als Programmdirektor auf den Bildschirm kam, „erlebte in seiner Intendantenzeit ihre Blüte“, heißt es dazu vom Sender.

ZDF trauert um Dieter Stolte

„Dieter Stolte hat das ZDF zu einem modernen, wettbewerbsfähigen Medienunternehmen aufgebaut. Er war einer der prägenden Architekten des ZDF und seiner Programmangebote, wie wir sie bis heute kennen. 3sat, ARTE, KiKa, Phoenix, die ersten Digitalkanäle des ZDF – das alles geschah in seinen vier Amtszeiten. Der Aufbau der ZDF-Studios in den ostdeutschen Bundesländern war ihm eine Herzensangelegenheit. Für Dieter Stolte war das Fernsehen nicht nur Berichterstatter, sondern auch Motor der deutschen Einheit. Er war ein überzeugter Verfechter des öffentlich-rechtlichen Systems“, lobt Intendant Dr. Norbert Himmler die Leistung des Dieter Stolte.

Zudem, so der Sender, seien in seine Ägide, zahlreiche, für das ZDF wegweisende Entscheidungen gefallen. Beispielsweise die Teilnahme an den Kabelpilotprojekten Ludwigshafen, Dortmund, Berlin und München (1982), die Gründung der Gemeinschaftsprogramme 3sat (1984), ARTE (1991) sowie des Kinderkanal und Phoenix (beide 1996).

Dieter Stolte wurde am 18. September 1934 in Köln geboren. 1962 kam er zum ZDF.