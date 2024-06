Eloy de Jong: Schlagerstar wird zum Shitstorm-Opfer – „Krass zu sehen“

Schlagerstar Eloy de Jong ist ein alter Hase im Showgeschäft. Mit seiner damaligen Boyband „Caught in the Act“ schaffte der Sänger 1994 den großen Durchbruch, verkaufte insgesamt mehr als 20 Millionen Tonträger und füllte zahlreiche Konzerthallen. Und auch nach der Trennung der Musikgruppe dachte Eloy de Jong nicht daran, sich von der Bühne zu verabschieden und wagte den Schritt in die Schlagerbranche.

In all den Jahren als Musiker hat der 51-Jährige auch die Schattenseiten des Ruhmes kennengelernt. In letzter Zeit musste sich der gebürtige Niederländer vor allem wegen seiner Optik so einigen anhören. Jetzt nimmt er bei „Schlager.de“ Stellung dazu.

Eloy de Jong: So reagiert er nach Shitstorm

Zu seinem 51. Geburtstag im März brauchte Eloy de Jong offenbar eine Veränderung, was seinen Look betraf. Der Sänger entschied sich dazu, Vollbart zu tragen. Und auch jetzt, nach über drei Monaten, ist Eloy noch stolzer Bartträger. Doch der kommt nicht bei allen Fans gut an, im Gegenteil, der einstige Boyband-Star musste schon einige fiese Kommentare über sich ergehen lassen. Wie steckt er das weg?

„Ich bin total happy mit meinem Bart. Aber es ist krass zu sehen – gerade in der heutigen Zeit, wo immer alle über Polarisieren und Body Positivity sprechen – dass ein Bart so viele ungefragte Meinungen hervorbringt. Ich bin mittlerweile 51 Jahre alt und ich glaube, ich bin alt genug, um über mein Aussehen selber zu entscheiden“, erzählt Eloy de Jong gegenüber „Schlager.de“.

Das ist noch nicht alles, was der Schlagersänger zu dem Thema zu sagen hat. Wenn du wissen willst, wie Eloys Tochter Indy den Vollbart ihres Vater findet, dann kannst du das ganze Interview bei „Schlager.de“ lesen.