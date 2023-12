Schlagerstar Pia-Sophie bei Carmen Nebel: Geheim-Aktion in ZDF-Show

Aus dem Pott auf die ganz großen Bühnen der TV-Landschaft. Pia-Sophie Remmel hat es geschafft. Bei der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ schaffte es die heute 23-Jährige bis ins Halbfinale. Doch dann ging es erst richtig los.

Zuletzt erst sang Pia-Sophie zusammen mit Eloy de Jong bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Am 24. Dezember ist sie in der ZDF-Sendung „Heiligabend mit Carmen Nebel“ zu Gast. Im Interview spricht Pia-Sophie über ihren Auftritt in der Schlagershow und ihre Zeit bei „DSDS“.

Liebe Pia-Sophie, du hast an Heiligabend eine ganz besondere Aktion bei Carmen Nebel geplant. Kannst du uns schildern, was du vorhast?

Die Aufzeichnung der Show „Heiligabend mit Carmen Nebel“ war etwas ganz Besonderes für mich, da mich erstmals auch meine Eltern und Großeltern zu einer TV-Show begleiten durften. Was meine Großeltern zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass ich geplant hatte, sie in der Show zu überraschen. Ich bin meinen Großeltern sehr dankbar dafür, dass sie immer für mich und die Familie da waren und wollte ihnen etwas zurückgeben. Die Zeit in Ellmau war wunderschön und ich werde sie für immer in meiner Erinnerung behalten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Eloy de Jong hast du euer Duett „1000 Kerzen“ bei Florian Silbereisen vorgestellt. Hat Florian dir einen Rat oder Tipp für den Auftritt gegeben?

Zuallerallererst bin ich sehr dankbar für all die schönen Momente, die ich dieses Jahr auf der Bühne erleben durfte. Zum Jahresabschluss jetzt noch in den Shows von Florian Silbereisen und Carmen Nebel auftreten zu dürfen, war etwas ganz Besonderes für mich. Mir ist bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, und dementsprechend bin ich sehr dankbar dafür, dass ich als Newcomerin die Möglichkeit bekommen habe, mich einem so großen Publikum zu präsentieren und bereits zum zweiten Mal beim ‚Adventsfest der 100.000 Lichter‘ auftreten durfte. Dementsprechend habe ich mich natürlich sehr gefreut Florian Silbereisen wiederzusehen. Über den Auftritt haben wir allerdings nicht gesprochen.

Carmen Nebel feiert mit ihren Gästen Weihnachten. Foto: ZDF und Sascha Baumann

Die Zusammenarbeit mit Eloy hat unheimlich viel Spaß gemacht. Eloy ist einfach ein Herzensmensch und ich durfte so viel von ihm lernen. Die „Adventsshow der 100.000 Lichter“ wurde ja live übertragen und ich war so aufgeregt, aber Eloy hat mir die ganze Zeit ein Gefühl der Sicherheit gegeben.

Pias Fans dürfen sich auf neue Projekte freuen

In welchen TV-Shows werden dich deine Fans im kommenden Jahr sehen?

Vergangene Woche wurde das Schlagerliebe Open Air 2023 in St. Anton aufgezeichnet, welches am 14.02.24 auf RTL Up zu sehen sein wird. Außerdem stehen im nächsten Jahr schon einige neue Projekte an, auf die ich mich sehr freue und die ich früh genug auf Social-Media bekanntgeben werde.

Mehr Nachrichten:

Du warst 2021 bei DSDS dabei. Wie würdest du deine Erlebnisse im Nachhinein bewerten? Würdest du den Weg zu DSDS heute noch einmal wählen?

Ich bin sehr dankbar für die schöne Zeit und die vielen Erfahrungen, die ich durch DSDS erleben und sammeln durfte. Es war immer mein Traum auf der Bühne stehen zu dürfen und durch meine Teilnahme bei DSDS wurden mir viele Türen geöffnet, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich würde diesen Weg auf jeden Fall immer wieder so gehen.