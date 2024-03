Eloy de Jong in tiefer Trauer um Familienmitglied – „DAS werde ich nie vergessen“

Eloy de Jong trifft man stets mit einem breiten Lächeln im Gesicht an. Doch am Freitag (22. März) ist dem Schlager-Star gar nicht zu Lachen zumute. Der 51-Jährige musste sich von einem geliebten Menschen verabschieden.

Die Cousine von Eloy de Jong ist verstorben. Ein schlimmer Verlust für den Musiker, immerhin war sie in seinen schwierigsten Zeiten immer für ihn da, wie aus seinen rührenden Abschiedsworten deutlich wird.

Eloy de Jong trauert um verstorbene Cousine

„Heute haben wir uns von meiner Cousine Jeanny verabschiedet“, beginnt der Schlager-Sänger seinen rührenden Abschiedspost auf Instagram. Zu sehen ist ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm und der Verstorbenen, wie sie eng umschlungen in die Kamera lächeln. Wie schwer ihm der Abschied fällt, wird in seinen folgenden Worten klar.

„Als ich +-17 war und aufgrund der schwierigen Beziehung zu meinem Vater und dessen Verhältnis zu meinem Coming-Out nicht mehr zu Hause leben konnte, habe ich sogar eine Weile bei ihr und ihren zwei kleinen Söhnen zu Hause gewohnt“, erklärt er. Eloy de Jong wurde in den 90er Jahren mit der Band „Caught in the Act“ bekannt. Als sich die Band auflöste, machte er seine Homosexualität öffentlich.

In seiner Biographie „Egal was andere sagen“ berichtet der 51-Jährige davon, mit wie viel Ablehnung er aufgrund seines Outings vor allem von Seiten seines Vaters zu kämpfen hatte. Eine große Stütze war in dieser schwierigen Zeit seine Cousine. „Jeanny war damals eine alleinerziehende Mutter und hatte nicht viel Geld, aber sie war direkt für mich da. Das werde ich nie vergessen“, führt er weiter aus. Für immer in Erinnerung bleiben – das werde nicht nur ihre liebevolle Art damals, sondern auch sie selbst.