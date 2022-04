GZSZ-Star Iris Mareike Steen splitterfasernackt – Fans flippen aus

Wow, bei diesen Bildern dürften den GZSZ-Fans fast die Augen aus dem Kopf fallen. Iris Mareike Steen lässt die Hüllen fallen.

Im Netz zeigt sich die GZSZ-Schönheit sogar oben ohne. So freizügig bekommen die RTL-Zuschauer sie in der Daily Soap nie zu sehen.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen ziert zum zweiten Mal das „Playboy“-Cover

Die GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen hat sich zum zweiten Mal für den „Playboy“ ausgezogen. Bereits 2015 posierte sie für das berühmte Männermagazin splitterfasernackt vor der Kamera.

Während das Nacktshooting damals noch in ihrer Traumstadt New York City stattfand, ist es dieses Mal Iris' Heimatstadt Hamburg geworden. Einen solch intimen Moment wolle die Schauspielerin nur an einem Ort erleben, mit dem sie etwas verbinde, erklärt Iris Mareike Steen.

GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen zeigt sich so freizügig wie sonst nie. Foto: IMAGO / Gartner

Die Fotos seien deshalb weitaus mehr als plakative Nacktbilder, sondern „eine Liebeserklärung an die Stadt, an meine Familie – an alles, was ich damit verbinde“, so der GZSZ-Star im „Playboy“-Interview.

----------------------------------------

Das ist die RTL-Soap GZSZ:

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Daily Soap bei RTL

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der Mediathek von RTL+

----------------------------------------

GZSZ-Schönheit zieht für „Playboy“ blank – „Iris ist halt eine Maschine“

Ab dem 14. April können sich Fans der GZSZ-Darstellerin die heißen Fotos auch nach Hause holen. Im Netz teilt die „Playboy“-Redaktion bereits einen ersten Vorgeschmack auf die sexy Schnappschüsse.

Darauf ist Iris Mareike Steen in einer roten Robe zu sehen, die selbstverständlich so verrutscht ist, dass man ihre nackte Brust sehen kann. Ganz schön pikant!

Die Fans können von diesen ästhetischen Bildern kaum genug bekommen. „Iris ist halt einfach eine Maschine“, schwärmt ein Fan bei Instagram. Ein anderer fügt hinzu: „Bin so begeistert! Die Fotos sind der Hammer.“

----------------------------------------

Mehr zu GZSZ:

----------------------------------------

Auch Iris' GZSZ-Kollegin Valentina Pahde weiß, wie man sich in Szene setzt. Für ihre Fans posiert sie sogar halbnackt im Garten.