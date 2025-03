„GZSZ“-Star gesteht – „Hat mir echt leidgetan“

Intrigen, Betrug und jede Menge Drama – „GZSZ“ lässt die Zuschauer auch nach über 30 Jahren nicht los. In der aktuellen Staffel sorgt vor allem Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, für Spannung. Mit ihrem gefährlichen Plan, Jo Gerner zu vergiften, geht sie ganz schön weit.

Doch hinter ihrer eiskalten Fassade verbirgt sich mehr, als man denkt. Im Interview mit RTL spricht die Schauspielerin über ihre Rolle.

„GZSZ“: Achtung Spoiler!

Der aktuelle Höhepunkt von „GZSZ“ startet ab dem 20. März und Fans dürfen sich auf jede Menge überraschende Wendungen freuen. Zoe will Sicherheit, um jeden Preis. Doch ihren Posten in der Bank hat sie sich nicht gerade auf legalem Weg gesichert und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) scheint ihr auf die Schliche zu kommen.

Zoe denkt über eine radikale Entscheidung nach und möchte Jo vergiften. Doch wie viel Verständnis hat die Schauspielerin selbst für ihre Rolle? „Persönlich überhaupt nicht!“, gibt sie zu. „Aber als Schauspielerin ist es meine Aufgabe, ihre Motive greifbar zu machen.“

So knallhart sie in der Serie auch agiert, privat könnte Lara Dandelion Seibert also nicht unterschiedlicher sein.

„GZSZ“-Star spricht Klartext

Und was unterscheidet nun Lara von ihrer Rolle bei „GZSZ“? Ganz klar: „Ich bin empathisch, liebe ein harmonisches Miteinander und habe viel mehr Humor als sie. Und, ganz wichtig: Ich bin natürlich keine Killerin!“

Doch nach all den Intrigen und emotionalen Szenen: Belastet Lara diese Rolle auch privat? „Nein, ich habe Techniken, um nach dem Dreh wieder ganz Lara zu sein“, so Dandelion Seibert. Trotzdem gibt sie zu: „Wolfgang (als Jo Gerner) zu vergiften, hat mir als Lara echt leidgetan! Solche Szenen kosten viel Kraft – trotzdem sind sie eine spannende Herausforderung.“

Und wie sieht es mit den Zukunftsplänen der Schauspielerin selbst aus? „Ich hoffe, noch viele spannende Geschichten mit Zoe erzählen zu dürfen und mich weiterzuentwickeln“, sagt Seibert. Und ein Format reizt sie besonders: „‚Let’s Dance‘ wäre ein Traum! Ich komme ursprünglich aus dem Tanz – auch wenn das schon eine Weile her ist.“

Egal ob auf dem Tanzparkett oder bei „GZSZ“ – Lara Dandelion Seibert hat noch viel vor. Doch zuerst steht der dramatische Höhepunkt im Kolle-Kiez an – und der wird nichts für schwache Nerven!