GZSZ-Star: Kuss-Flaute beim ersten Date – „Kein Typ für die erste Nacht“

Verliebt, verlobt, verheiratet – „GZSZ„-Bekanntheit Chryssanthi Kavazi ist seit zehn Jahren mit Tom Beck liiert und sie gelten als eines der Traumpaare im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Doch aller Anfang ist ja bekanntlich schwer: Das Kennenlernen der beiden verlief alles andere als rosig!

Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler fernab von der Kamera – in einem Kölner Club, genauer gesagt in der damals noch existierenden Ivory Lounge. Das verriet Tom Beck kürzlich bei seiner Teilnahme an „Grill den Henssler“ (16. März). Wer nun darauf gehofft hat, dass der Schauspieler seine Auserwählte mit einer romantischen Geste auf sich aufmerksam gemacht hat, wird leider enttäuscht!

„GZSZ“-Bekanntheit offenbart Kennenlern-Geschichte

„Wir wurden einander vorgestellt“, gesteht Tom Beck in der Vox-Kochshow. Es sei nämlich gar nicht seine Idee gewesen, die „GZSZ“-Bekanntheit anzusprechen. Das habe er sich zuerst gar nicht getraut. Eine gemeinsame Bekannte namens Katrin habe die Chance ergriffen und die beiden einander vorgestellt – ein Hoch auf Katrin!

+++ „Grill den Henssler“: Moderatorin den Tränen nahe – Assistent muss eingreifen +++

Im Podcast „Brez’n mit Zaziki“ witzelt RTL-Star Tom Beck: „Ich hab mich nur erkundigt, und sie hat dann gesagt: ‚Komm, ich stelle euch mal vor.'“ Und siehe da: Die Chemie stimmte auf Anhieb! Trotz des augenscheinlichen „Perfect Match“ sei beim ersten Treffen kein Kuss gefallen. Das hat aus Toms Sicht auch einen ganz klaren Grund. „Ich bin doch kein Typ für die erste Nacht“, erklärt er gewohnt humorvoll und mit ironischem Unterton. Zudem flog Tom nur einen Tag später gemeinsam mit Freunden nach Mallorca.

GZSZ: Liebe ist nicht immer wie im Märchen

Das Blatt hat sich zum Guten gewendet: Heute gelten Tom Beck und seine Chryssanthi zu den Traumpaaren in der deutschen TV-Welt. Während Chryssanthi Kavazi unter anderem mit ihrer „GZSZ“-Rolle fest in der TV-Szene etabliert ist, widmet Tom sich neben seiner Schauspiel-Karriere außerdem auch einer weiteren Leidenschaft – der Musik.

Noch heute wirken die beiden – trotz ihrer langjährigen Beziehung – wie frisch verliebt. Am gegenseitigen Interesse und an der Leidenschaft hat sich nichts verändert. Solche Geschichten zeigen immer wieder, dass Liebe keineswegs perfekt ist und Märchen eben auch nur erfunden sind. Mit etwas Geduld und vielleicht auch einer helfenden Hand ist aber dennoch alles in der Liebe möglich.

Die RTL-Kult-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ flimmert montags bis freitags um 19.40 Uhr über die TV-Bildschirme.