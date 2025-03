„Grill den Henssler“: Moderatorin den Tränen nahe – Assistent muss eingreifen

Seit dem 16. Februar läuft die 20. Staffel von „Grill den Henssler“ bei Vox, doch am Sonntag (16. März) wartet eine ganz besondere Ausgabe auf die Fans: das Pärchen-Special! Mit dabei sind unter anderem TV-Star Cheyenne Ochsenknecht und Partner Nino Sifkovits, RTL-Moderatorin Katja Burkard mit Ehemann Hans Mahr sowie „GZSZ“-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi und ihr Liebster Tom Beck.

Doch während die Promipaare am Herd Vollgas geben, bahnt sich bei Moderatorin Laura Wontorra ein emotionaler Moment an.

Tränen bei „Grill den Henssler“

Eigentlich geht es bei „Grill den Henssler“ um das perfekte Gericht, aber bei Moderatorin Laura Wontorra kochen plötzlich die Gefühle hoch. Kandidat Detlef Steves soll das Essen ansprechend präsentieren, doch seine Bastelarbeiten mit der Schere lassen Wontorra nur verzweifelt den Kopf schütteln. „Lass es einfach“, seufzt sie. Detlef ist beleidigt: „Warum ist die auch immer so zu mir?“

Steffen Henssler kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Die hat heute schlechte Laune!“ Da bleibt Wontorra glatt die Spucke weg. Dann platzt es aus ihr heraus: „Weil ich hier heute die Einzige beim Pärchen-Special bin, die allein unterwegs ist!“ Die Stimme bricht, die Augen werden glasig. Acht Jahre war sie mit Fußballer Simon Zoller zusammen, sechs Jahre verheiratet. Doch seit November 2022 gehen die beiden getrennte Wege.

Immerhin kommt in Wontorras Gefühlschaos Rettung in Not!

„Grill den Henssler“: Assistent eilt zur Rettung

Hensslers rechte Hand, Zivi Howan, erweist sich als echter Seelenretter. Ohne zu zögern nimmt er die Moderatorin in den Arm – eine Geste, die nicht nur Wontorra, sondern auch das Publikum rührt.

Howan ist ja inzwischen so was wie der Popstar von „Grill den Henssler.“ Mittlerweile gibt es sogar Standing Ovations für den jungen Mann, der es schafft, selbst in Hensslers wildesten Momenten noch ein Lächeln und einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben. Eigentlich studiert Hensslers rechte Hand aber Medizin.

Aber was wäre „Grill den Henssler“ ohne solche humorvollen Spitzen? Und am Ende hatte sogar Moderatorin Laura Wontorra wieder ein Lächeln im Gesicht.