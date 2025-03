Steffen Henssler: Kurz nach „Grill den Henssler“ – kocht er nun vor Wut?

Steffen Henssler (52) steht wieder am Grill. Der Starkoch kämpft bei „Grill den Henssler“ Woche für Woche gegen seine prominente Konkurrenz an. Diesmal mit dabei: Axel Stein (43), Bloggerin Saliha „Sally“ Özcan (36) und die Garten-Profis Gunnar Fichter und Claus Scholz (50). Doch statt heißer Quoten lodert nur lauwarme Glut. Die kulinarische Vox-Show hat am Sonntagabend (9. März) keine Jubelschreie ausgelöst.

Nach der Ausstrahlung herrschte bei Vox Ernüchterung. Laut „DWDL“ kam die Kochshow nur auf magere 4,8 Prozent Marktanteil und das zur besten Sendezeit! Ein herber Rückschlag für den 52-jährigen Henssler und seinen Sender. Ganz anders die Konkurrenz!

„Grill den Henssler“: Zuschauer sind auf Eis

Die ARD triumphierte mit dem „Tatort“. Satte 8,802 Millionen Zuschauer ließen sich den Krimi nicht entgehen. Auch in der Zielgruppe ein Hit: 1,533 Millionen Zuschauer. Ein echter Quoten-Krimi! Und ProSieben? „Wer stiehlt mir die Show?“ holte sich 810.000 Zuschauer in der jungen Zielgruppe. Ein Marktanteil von 16,5 Prozent!

+++ Auch spannend: „Grill den Henssler“: Porno-Beichte im TV -„Abends bist du komplett hinüber“ +++

Auch die „Simpsons“ rockten das späte Programm mit starken 14,5 Prozent um 23:33 Uhr. ProSieben feierte einen Tagesmarktanteil von 9,0 Prozent – Spitze unter den Privaten! RTL hingegen dümpelte mit 6,5 Prozent Marktanteil vor sich hin. Die Free-TV-Premiere „Shotgun Wedding“ brachte nur 7,0 Prozent, und „Stern TV am Sonntag“ fiel auf 5,3 Prozent zurück.

Weitere Nachrichten haben wir heute für dich hier zusammengestellt:

Sat.1 konnte dagegen punkten: „Independence Day: Wiederkehr“ und „World War Z“ knackten beide die 10-Prozent-Marke. Die „Trucker Babes“ auf Kabel Eins steigerten sich auf gute 6,8 Prozent am Abend.

Warum die Fans von „Grill den Henssler“ völlig aus dem Häusschen waren, erfährst du HIER!