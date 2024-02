„GZSZ“-Star schimpft über seine Rolle: „Halte gar nichts davon“

Achtung Spoiler für alle „GZSZ“ Liebhaber! Beim Vorabendklassiker „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ziehen dunkle Wolken am Serienhimmel auf. Dieser Star verrät jetzt in einem RTL-Interview, was seiner Rolle in nächster Zeit bevorsteht.

In den kommenden Wochen müssen sich die Fans auf einiges gefasst machen! Dabei spuckt besonders ein „GZSZ“-Star große Töne und schimpft sogar über seine Rolle.

Perfide Rachepläne bei „GZSZ“

Jan Kittmann, der bei „GZSZ“ seit 2020 den Tobias Evers verkörpert, spricht jetzt offen über seine Rolle bei der RTL-Serie. Der 41-jährige Schauspieler berichtet von seinen perfiden Racheplänen gegen Erzfeind Carlos, gespielt von Patrick Fernandez.

Denn in der Serie spitzt sich das Drama rund um Tobias und Carlos immer weiter zu: Nachdem auf dem Kiez ein ehemaliger Komplize von Carlos tot aufgefunden wird, der mit Carlos durch Brandstiftung und Schwarzarbeit den Fall von W&L ermöglicht hat, wollen Tobias und Kathrin Carlos diesen Mord anhängen. Sie hecken einen perfiden Plan aus, der zu Carlos Verhaftung führt.

Kittmanns Rachegedanken: „Oh sicher, wer hatte die noch nicht?!“

Was sagt der Schauspieler selbst zu den Plänen seiner Rolle? „Carlos hat Tobias so viele Gründe gegeben, ihn zu hassen – hat deren Freundschaft ausgenutzt, um Tobias zu hintergehen und Katrin zu erpressen.“

Tickt Jan Kittmann außerhalb seiner Rolle etwa genauso? Auf die Frage nach eigenen Rachegelüsten antwortet er lachend gegenüber RTL: „Gedanken an Rache? Oh sicher, wer hatte die noch nicht?!“

„GZSZ“-Star: „Halte natürlich gar nichts davon“

Auch privat gefällt ihm die neue Herausforderung: „Aus schauspielerischer Sicht finde ich es natürlich extrem spannend. Es macht immer Spaß Abgründe zu spielen, auch wenn es natürlich eine größere Herausforderung bedeutet.“

Dennoch konkretisiert er: „Ich persönlich halte natürlich gar nichts davon, jemanden unschuldig ins Gefängnis zu bringen, und war auch sehr überrascht, dass Tobias dazu fähig ist.“

Exklusiver Ausblick: Jan Kittmann plaudert aus!

Dass der Schauspieler seiner fiesen Rolle jedoch noch einige Wochen Stand halten muss, verrät er in einem exklusiven Ausblick auf die kommenden Wochen.

Jan Kittmann plaudert aus dem Nähkästchen: Durch Carlos angehängte Tat rückt dessen Verhaftung immer mehr in den Vordergrund und Tobias fällt es trotz ihrer Feindschaft schwer, die Fassade aufrechtzuerhalten.

+++„GZSZ“: Heftige neue Folgen – Zuschauer sind entsetzt+++

„Tobias geht es gerade gar nicht gut. Er hat sich in eine Situation manövriert, die er nicht hat kommen sehen und Dinge getan, von denen er niemals dachte, dass er dazu fähig ist“, so Jan Kittmann zu der Situation.

Zuschauer der Serie dürften sich also auf spannende Zeiten freuen. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft montags bis freitags im RTL-Vorabendprogramm oder jederzeit bei RTL Plus.