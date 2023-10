Bei GZSZ geht’s gleich zur Sache: Neuzugang plaudert pikante Details aus

Neuzugang bei GZSZ! In der Kult-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ taucht bei RTL ab dem 23. Oktober eine neue Figur auf: „Alicia“, gespielt von der Schauspielerin Josefin Bressel.

Schon vorab kündigt der GZSZ-Neuling einige pikante Szenen an. So viel sei verraten: Es wird viel geknutscht in den nächsten Folgen der Kult-Soap von RTL.

GZSZ: „Alicia“ mischt den Kolle-Kiez auf

Ab dem 23. Oktober mischt „Alicia“ auf dem Kolle-Kiez mit. Die schöne Blondine steigt in die Kult-Soap ein. Jetzt hat Schauspielerin Josefin Bressel, die die Rolle der „Alicia“ verkörpert, einige spannende Details über die neue Figur bei GZSZ verraten. „Alicia“ ist die Nichte von Tobias Evers (gespielt von Jan Kittmann) und bewirbt sich als Assistentin bei Vlederbag.

„Sie kommt aus dem Vertrieb für Berufsbekleidung, und Fashion ist ihr großer Traum. Sie ist sehr kommunikativ, umgibt sich gerne mit Freunden und Familie“, berichtet sie im Interview mit „Bild“ und gibt dann gleich ein Knutsch-Versprechen: „Alicia wird auf jeden Fall einige Küsse im Kolle-Kiez verteilen.“

Von Südtirol zurück in die Hauptstadt

Für Josefin Bressel ist der GZSZ-Job die „erste große Rolle“. Zuvor hatte sie verschiedene kleinere Rollen wie zum Beispiel eine Episodenrolle im Bozen-Krimi. Darüber hinaus war sie freie Moderatorin beim Sender RAI und Co-Moderatorin bei „Toms Keller-Show“.

Mit 25 Jahren verließ sie Berlin und zog in die Alpen nach Südtirol. Für ihre Rolle bei GZSZ ist Bressel jetzt zurück in ihre Heimatstadt gezogen. Da ich ursprünglich aus Berlin komme, konnte ich erst mal bei meiner Mama in der Wohnung unterkommen. Das hat es mir leicht gemacht, hier direkt eine Unterkunft zu haben. Inzwischen habe ich auch eine neue möblierte Wohnung in Berlin-Charlottenburg gefunden“, verrät sie bei „Bild“.