GZSZ-Star erlebt dramatischen letzten Drehtag – „Sehr emotional“

Für viele Fernsehzuschauer fühlen sich Seriendarsteller wie echte Freunde an. Wochentags wird immer zur selben Zeit der Fernseher eingeschaltet, die Lieblingsserie dient als kleine Flucht vor dem stressigen Alltag. Ähnlich geht es auch Zuschauern der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), die Fans bereits seit dem Jahr 1992 mit durch den Alltag der Protagonisten nimmt.

Darsteller wie Wolfgang Bahro, Ulrike Frank und Anne Menden zählen zu den alten Hasen der Vorabendserie. Doch auch neue Darsteller sichern sich immer wieder einen Platz in den Herzen der „GZSZ“-Fans. Wenn einer der Publikumslieblinge die Serie dann wieder verlässt, ist der Abschiedsschmerz oft groß. Ein „GZSZ“-Star berichtet nun von seinem emotionalen Abschied am Set.

GZSZ-Star ist zu Tränen gerührt

Schauspieler Daniel Noah verkörpert seit 2022 die Figur des Sascha Beck in der RTL-Soap „GZSZ“. Nach nur einem Jahr wird der Schauspieler die Serie nun verlassen. Seine Serienrolle Sascha wird von Partnerin Emily (gespielt von Anne Menden) Abschied nehmen, um in Ägypten den Tod seines Ziehvaters Mohamed aufzuklären. In den Berliner „Kolle-Kiez“ der Sendung wird er nicht mehr zurückkehren.

Den „GZSZ“-Darsteller erwartete nun ein emotionaler Abschied von seiner Serienfamilie. Der Schauspieler erzählt im Interview mit RTL von einer großen Überraschung der Crew: „Solche Abschiede sind natürlich immer sehr emotional, gerade wenn man über ein Jahr intensiv miteinander arbeitet. Nach meinem letzten Take standen plötzlich sämtliche Menschen der Produktion am Set – und ja, mir ist natürlich die Spucke weggeblieben. Meine Kehle ist ganz trocken geworden, trotzdem habe ich, auf diesen Moment total unvorbereitet, versucht, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen.“ Noah habe in dem Jahr bei „GZSZ“ viel gelernt und ist sich seiner Vorbildfunktion als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, bewusst geworden.

Nach einem ausgiebigen Urlaub auf der griechischen Insel Kreta, steht für den „GZSZ“-Star eine Rolle in einer Krimiserie an.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL. Die Folgen gibt es bei „RTL Plus“ stets eine Woche vorab.