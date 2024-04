„GZSZ“-Star zögert keine Sekunde: „Würde es jedes Mal wieder tun“ – ER rettet fremdem Menschen das Leben

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Deutschlands erfolgreichste Daily-Soap und flimmert bereits seit 30 Jahren über die Bildschirme. Neben Geschichten aus dem Alltag spielen sich auch immer wieder heroische Plottwists oder spannende Szenerien ab. Jetzt ist ein „GZSZ“-Star im wahren Leben zum Held geworden.

„GZSZ“: So erfolgreich unterstützt Daily-Soap Timur Ülker

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gehört zum beliebten Vorabend-Programm auf RTL. Jetzt erstaunt der Sender jedoch nicht mit einer Nachricht aus der Soap selbst, sondern mit einer privaten Geschichte. Schauspieler Timur Ülker schenkte kürzlich einem an Blutkrebs erkrankten Patienten eine neue Chance auf Leben – und das mit einer Knochenmarkspende.

+++Heidi Klum bald bei „GZSZ“? „Das wäre richtig lustig“+++

Seit Jahren engagiert sich der 34-Jährige gemeinsam mit der UFA Serial Drama und RTL für die Arbeit bei der DKMS. Dabei stärkt ihm sein „GZSZ“-Team schon länger den Rücken. 2019 ließ sich Ülker bei einer Registrierungsaktion im Filmpark Babelsberg als potenzieller Lebensretter eintragen, ebenso wie 500 weitere Menschen. Um das Event auf die Beine zu stellen, bekam Timur Ülker unter anderem Unterstützung von seinen Schauspielkollegen Anne Menden und Felix von Jascheroff.

Auch im „GZSZ“-Kiez wurde parallel zu einer Spendenaktion aufgerufen. Hintergrund war die Diagnose Aplastische Anämie für den Charakter Laura, gespielt von Chryssanthi Kavazi. Fast fünf Jahre später ist Ülker nun der Erste von ihnen, der tatsächlich die Möglichkeit hatte zu spenden.

„GZSZ“-Star drückt Dankbarkeit aus: „Bedeutet mir sehr viel“

Als Tim Ülker die überraschende Nachricht erhielt, zu spenden, zögerte er keine Sekunde: „Es kam der Anruf, dass ich als Spender infrage komme und es war für mich sofort klar, dass ich helfen will und werde.“

Der „GZSZ“-Star zeigt sich nach der erfolgreichen Aktion dankbar für die Möglichkeit: „Ich würde es jederzeit wieder machen“, so der Schauspieler nach seiner Knochenmarkspende, die vor einiger Zeit in Dresden stattgefunden hat. „Mir bedeutet diese Spende sehr viel. Wenn ich hoffentlich mindestens 70 oder 80 Jahre alt werden darf, kann ich sagen: Ich habe ein Menschenleben gerettet oder es zumindest versucht und alles dafür getan.“

Mehr News:

Dass das „GZSZ“-Team nach wie vor hinter Ülkers Entscheidung steht, sah man auch an den Hebeln, die die Produktion in Gang setzte. So wurden die Drehpläne sogar extra für die Knochenmarkspende des Schauspielers angepasst. Seit 2018 ist Timur Ülker als Nihat Güney in einer der Hauptrollen der Daily-Soap zu sehen.