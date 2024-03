„GZSZ“-Star zeigt sich oben ohne – dahinter steckt eine starke Botschaft

„GZSZ“-Star Susan Sideropoulos verzauberte zehn Jahre lang die Zuschauer mit ihrer Rolle im Vorabendprogramm. Doch auch fernab ihres Soap-Lebens konnte sich die 43-Jährige eine beachtliche Karriere aufbauen.

Jetzt meldet sich die TV-Darstellerin mit ungewohnt freizügigem Look auf Instagram. Doch dahinter steckt ein ernster Grund!

„GZSZ“-Star teilt ungewohnten Look auf Instagram

Es war DER Schock für alle „GZSZ“-Fans, als Susan Sideropoulos in ihrer Rolle der Verena Koch den Serientod starb. Doch abseits der beliebten Vorabendprogramm-Sendung baute sie sich schnell eine neue steile Karriere auf, wagte neben Schauspieljobs auch den Schritt in die Moderatoren-Welt. Erstmals vor Kameras am Herd steht Susan jetzt bei „Das große Promibacken“ in Sat.1.

Auch auf Social Media teilt die ehemalige Daily-Soap-Darstellerin immer wieder fernab der Fernsehbühne Einblicke aus ihrem Privatleben und Alltag . Nun meldet sie sich auf Instagram mit einem ungewohnt freizügigen Oben-Ohne-Look bei ihren Fans. Doch dahinter steckt eine starke Botschaft!

„GZSZ“-Star: Starke Botschaft auf Social Media

„Die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, ist die Person, die du gestern warst“ – Mit diesem Zitat startet „GZSZ“-Star Susan Sideropoulos ihren Post auf Instagram. Zu sehen ist sie mit einem Blazer bekleidet, unter dem sich augenscheinlich nichts an weiterer Kleidung befindet. Mit dem Bild findet die Schauspielerin jetzt starke Worte zu ihrer Online-Präsenz: „Hatte heute ein richtig schönes Interview und eine Frage ging um Social Media, sich vergleichen und wie viel Frust da verborgen ist“, teilt die Zweifachmama unter dem Bild.

Denn mit ihrer Bekanntheit durch Fernsehsendungen oder ihrer Karriere als Moderatorin steht Susan auch immer mehr in der Öffentlichkeit und muss sich dabei fragen: „Bin ich bereit, den Preis zu zahlen?“.

„GZSZ“-Darstellerin: „Sehen immer nur Spitze des Eisbergs“

Damit meint sie konkret „Zeit, Aufwand und Mühe einzusetzen, um etwas zu haben oder so zu sein, wie die Person, die ich sehe.“ Aufgrund ihrer öffentlichen Präsenz sieht sich die TV-Darstellerin auch immer wieder mit unerwünschten und möglicherweise negativen Meinungen der Öffentlichkeit konfrontiert. Dies erfordert von ihr, sich damit auseinanderzusetzen und umgehen zu können.

Dass ihre Fans jedoch immer nur einen Bruchteil ihrer Persönlichkeit und ihres Alltags zu sehen bekommen, lässt sie ihre Community mit folgenden Worten wissen: „Wir sehen immer nur die Spitze des Eisbergs, selten den Weg.“

Dennoch versucht der „GZSZ“-Star, „von sich selbst zu lernen“ und immer wieder Dinge zu hinterfragen.

Susan Sideropoulos: Starker Einsatz fernab der TV-Bühne

Dies ist nicht die erste Botschaft dieser Art, die die Moderatorin ihren Fans mitteilt. Denn fernab vom Rampenlicht engagiert sie sich privat immer wieder für persönliche Projekte. So setzt sie sich etwa für den Integrations-Wettbewerb der Bertelsmann-Stiftung „Alle Kids sind VIPs“ ein oder macht sich für die aktuelle Lage am Gazastreifen stark.

Von ihren Fans bekommt die Schauspielerin viel Zuspruch: „Sehr gut beschrieben“ oder „Super Gedankenanstoß“ sind nur einige der positiven Reaktionen.

Mit ihren abschließenden Worten macht der „GZSZ“-Star all jenen Mut, die sich mit derselben oder einer ähnlichen Situation konfrontiert sehen: „Und am nächsten Tag kann ich einen Vergleich wagen – den Vergleich zu der Person, die ich gestern war“.