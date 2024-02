GZSZ-Star Susan Sideropoulos trauert um ihren Vater – „Zerreißt mir mein Herz“

In der Rolle der Verena Koch spielte sie sich in die Herzen ihrer Fans, von 2001 bis 2011 verkörperte sie in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eine der Hauptrollen. Susan Sideropoulos ist vor der Kamera zu Hause und begeistert Zuschauer immer wieder mit verschiedensten Fernsehauftritten.

Doch die neusten Nachrichten, die die Schauspielerin nun mit ihren Fans teilte, sind leider schlechter Natur. Der Vater von Susan Sideropoulos verstarb kürzlich und der Fernsehstar teilte nun einen herzzerreißenden Nachruf.

Susan Sideropoulos findet rührende Worte

Susan Sideropoulos hat mittlerweile eine eigene kleine Familie, die Schauspielerin lebt mit ihrem Partner Jakob Shtizberg und den zwei gemeinsamen Söhnen in Berlin. Die Nachricht über den Tod ihres geliebten Vaters scheint den Fernsehstar mitten ins Herz getroffen zu haben.

Mit einem rührenden Instagram-Post teilt der ehemalige „GZSZ„-Star nun seine Gefühle mit insgesamt 211.000 Followern. Fünf gemeinsame Fotos postet Sideropoulos und beschriftet das erste Bild mit den Worten: „Wenn Engel reisen.“ Die Momentaufnahmen zeigen die Vertrautheit, die das Vater-Tochter-Duo vereinte.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Zu den rührenden Fotos schreibt Susan Sideropoulos: „Lieber Papa, wieder mal bist du auf Reisen, doch diesmal kommst du nicht zurück. […] Du warst der Inbegriff von Lebemann, Gentlemen, Genussmensch und Charmeur. Du hast alle Menschen geliebt, von der Kassiererin im Supermarkt bis zu deinen Nachbarn, du hast jede neue Begegnung als Geschenk gesehen. Warst weltoffen, liebtest alle Kulturen, hast als Seemann über 100 Länder bereist, konntest in jeder Sprache ein Kompliment sagen, hast die wundervollste und in – deinen Worten – ’schönste Frau‘ geheiratet, über 30 Jahren das verrückteste und coolste Restaurant geführt – sie nannten dich den Bürgermeister von Eppendorf. […] Ich glaube wenn ich ’stolz auf meine Tochter‘ in einer Suchmaschine eingeben würde, müsste dein Foto erscheinen. Mehr geht nicht. Du bist jetzt wieder mit Mama vereint. Es zerreißt mir mein Herz, doch eure Liebe bleibt für immer.“ Die Mutter der Schauspielerin verstarb bereits vor fast 30 Jahren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anteilnahme vonseiten der Fans

Auch die Fans von Susan Sideropoulos zeigen sich von dem zu Herzen gehenden Nachruf des Fernsehstars berührt. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise Beileidsbekundungen. Ein Fan der Schauspielerin kommentiert den Post mit den Worten: „Selten hat mich ein Post so berührt… Mein herzliches Beileid, liebe Susan und ganz viel Kraft“ und ein weiterer Follower schreibt: „Aus Deinen Worten liest man eine ganz besondere Vater-Tochter Liebe und was für ein besonderer Mensch dein Vater war. Er lebt in Dir und Deinen Kindern weiter.“ Auch ehemalige „GZSZ“-Kollegen sprechen Sideropoulos in der Kommentarspalte ihr Beileid aus.

Glücklicherweise scheint Susan Sideropoulos in diesen schwierigen Zeiten nicht auf sich alleine gestellt zu sein. Neben ihrer kleinen Familie, scheint auch ihre Community aufbauende Worte für die Schauspielerin bereit zu halten.