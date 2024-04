GZSZ: Publikums-Liebling wird deutlich – „Fühle mich sehr geehrt“

Seit Jahren gehört GZSZ zu den kultigsten Soaps Deutschlands. Mit der Zeit wurden auch die Schauspieler durch die Sendung zu echten Stars. Vor allem diejenigen, die seit Tag eins mit dabei waren und die Anfangszeiten prägten.

Selbst, wenn man kein treuer Zuschauer der Soap ist, kennt man sein Gesicht und verbindet es gleich mit der Serie: Wolfgang Bahro spielt seit 30 Jahren die Rolle des Jo Gerner. Mittlerweile ist er DER Publikumsfavorit. Im Rahmen der 8.000 Folge spricht er nun über die Rolle seines Lebens.

GZSZ: Wolfgang Bahro schwärmt von seiner Rolle

Er ist seit der ersten Stunde dabei: Wolfgang Bahro ist ein echtes GZSZ-Urgestein. Klar, dass die Fans ihn sofort erkennen: „Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, wenn sogar die Menschen auf der Straße, die keine GZSZ-Zuschauer sind, mich aber trotzdem als Dr. Gerner erkennen und wissen, dass ich der Schauspieler Wolfgang Bahro bin.“

Für den Schauspieler gehört die Soap seit Jahren zu seinem Leben. Es dürfte daher keinen überraschen, dass er in den höchsten Tönen davon spricht. „Ich schätze besonders an der Serie, dass sie immer wieder Probleme aufgreift, die auch die Zuschauer beschäftigen und sehr aktuell sind. Die Serie hinterfragt sich immer wieder selbst und probiert neue Wege aus, um Geschichten und Schicksale zu erzählen. Das hat auch den Reiz für mich als Schauspieler ausgemacht und natürlich das wunderbare Team, das wie eine Familie zusammengewachsen ist“, so Bahro.

GZSZ: SO beeinflusst die Serie sein Privatleben

„Mein Schauspielleben hat GZSZ insofern geprägt, dass ich oft Fernsehrollen angeboten bekomme, die der Figur Gerner sehr ähnlich sind. Das lehne ich aber prinzipiell ab, da ich Jo Gerner ausschließlich bei GZSZ spiele. Und mein Privatleben wurde durch GZSZ insofern verändert, dass ich mich nicht ungezwungen in der Öffentlichkeit bewegen kann, ohne von Fans erkannt und um Autogramme und Selfies gebeten zu werden“, erklärt der Schauspieler.

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm.