GZSZ-Star Wolfgang Bahro erschüttert: „Eine ganz schreckliche Erfahrung“

Normalerweise kennen wir Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro), den erfolgreichen Anwalt, der gerne auch mal über Leichen geht, als knallharten Geschäftsmann. Doch unter der Schale der „GZSZ“-Figur steckt ein weiches Herz. Und nicht nur unter der.

So mussten die „GZSZ“-Fans am Dienstagabend wohl gleich zweimal hinschauen, als sie Jo Gerner auf der Leinwand entdeckten.

„GZSZ“: Plötzlich sieht Jo Gerner ganz anders aus

Denn Gerner trug nicht mehr die bekannt dunkle Haarpracht, sondern war komplett ergraut. Wobei: Eigentlich waren die Haare des „GZSZ“-Stars eher weiß. Doch warum? Dahinter steckte kein neuer modischer Trend, sondern eine traurige Geschichte. So leidet seine Serien-Frau Yvonne (gespielt von Lisa Zach) an einer Krankheit, die sie über kurz oder lang erblinden lässt. Gerner wollte der Krankheit aber zuvorkommen, ließ sich die Haare färben und zeigte seiner Frau so, wie er im hohen Alter aussehen werde.

Eine Geschichte, die auch den Mann hinter Jo Gerner, Schauspieler Wolfgang Bahro, sehr mitnahm, wie er im Interview verriet.

Jo Gerner mit Ehefrau Yvonne. Foto: RTL Rolf Baumgartner

„Wenn man mitansehen muss, wie ein geliebter Mensch immer mehr von einer Krankheit gefangen genommen wird, und man steht hilflos daneben, dann ist das eine ganz schreckliche Erfahrung. Ich musste diese Erfahrung mit meinem Vater machen, der in den letzten Jahren seines Lebens an Demenz erkrankte“, so der Schauspieler gegenüber RTL.

„GZSZ“-Star Wolfgang Bahro deutlich: „Dann wäre ich bereits in der Nervenheilanstalt“

Er versuche aber die Serien-Schicksale nicht zu sehr an sich heranzulassen. „Wenn ich mir alles so zu Herzen nehmen würde, was Jo Gerner in den fast 30 Jahren bei GZSZ passiert ist, dann wäre ich bereits entweder in der Nervenheilanstalt oder hätte mir die Kugel gegeben“, so Bahro deutlich.

