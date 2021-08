GZSZ-Star Valentina Pahde teilt sexy Foto – Fans rasten aus

Lange haben die „GZSZ“-Fans darauf gewartet, nun ist es endlich soweit: Valentina Pahde alias „Sunny Richter“ ist ab sofort wieder bei GZSZ zu sehen. Die Blondine hatte sich unter anderem für ihre „Let’s Dance“-Teilnahme eine kleine Auszeit von der beliebten RTL-Soap gegönnt.

Während ihrer GZSZ-Abstinenz hielt Valentina Pahde ihre Fans auf ihrem Instagram-Account stets auf dem Laufenden. Und auch nach ihrem Serien-Comeback versorgt die 26-Jährige ihre rund 840.000 Follower regelmäßig mit Content. Zuletzt teilte sie ein ziemlich freizügiges Foto von sich. Ihre Fans sind begeistert.

GZSZ: Valentina Pahde bringt Fans mit heißem Schnappschuss zum Ausflippen

Auch ein schöner Rücken kann entzücken: Das dachte sich Valentina Pahde wohl bei ihrem neuesten Schnappschuss. Dort posiert sie in einem knappen Top – den Rücken zur Kamera gewandt. Lediglich ein paar Riemchen verdecken ihren Oberkörper. Das Bild ist in schwarz-weiß gehalten, was das Ganze noch verführerischer wirken lässt.

---------------

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

-----------------

GZSZ: Bei DIESEM Anblick kennen die Fans kein Halten mehr

Und bei diesem Anblick kennen ihre Fans kein Halten mehr: „Was für ein wunderschönes Foto von dir, Valentina“, „So ein starkes Bild“ oder „Wie immer superschön“, steht in den Kommentaren geschrieben.

GZSZ-Star bekommt auch von Promi-Kolleginnen ordentlich Support

Doch nicht nur von ihren Anhängern kriegt Valentina Pahde ordentlich Support. Auch ihre Promi-Kolleginnen kommen aus dem Staunen kaum heraus. „Beauty“, findet beispielsweise Moderatorin Sylvie Meis.

--------------

-----------------

Worte, die bei Valentina Pahde runtergehen dürften wie Öl.

------------

Das ist Valentina Pahde:

Valentina Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie arbeitet als Schauspielerin und Sängerin

Bereits im Alter von drei Jahren drehte Valentina für die ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“

Seit 2015 ist sie bei „GZSZ“

------------------

