GZSZ-Star Ulrike Frank ganz aufgeregt: „Premiere!“ – Schauspielerin hat allen Grund zur Freude

GZSZ-Star Ulrike Frank ist in der RTL-Soap vorerst nicht mehr zu sehen. Dafür hat die Schauspielerin nun andere tolle Nachrichten zu verkünden.

Auf Instagram teilt Ulrike Frank ihre Freude über eine besondere Neuigkeit mit den GZSZ-Fans.

GZSZ-Star Ulrike Frank hat allen Grund zur Freude. Foto: IMAGO / POP-EYE

GZSZ-Star Ulrike Frank hat großartige Neuigkeiten für die Fans

„Premiere“, schreibt die Schauspielerin auf Instagram. Dazu teilt sie ein Foto, auf welchem die 52-Jährige über beide Ohren strahlt.

---------------

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

-----------------

Die langgeplante Theatertournee „Ein gemeiner Trick“ der GZSZ-Schauspielerin soll am 1. Oktober im Wolfenbüttelner Lessingtheater stattfinden. Zur Überraschung von Ulrike Frank ist die komplette Veranstaltung schon fast ausverkauft.

GZSZ-Star Ulrike Frank freut sich über hohe Nachfrage: „Wer schnell ist hat noch Glück“

„Ein paar wenige Restkarten für ‚Ein gemeiner Trick‘ gibt es noch, auch für die zweite Vorstellung dort am 2.10. Also wer schnell ist kann noch Glück haben“, kündigt die Schauspielerin auf Instagram an.

Auch ihre Fans sind vor Begeisterung kaum zu retten.

--------------

-----------------

„Ich freu mich schon so! Ich habe zum Glück noch Karten für die Premiere bekommen und bin total gespannt“, heißt es unter dem Instagram-Beitrag von Ulrike Frank.

„Schön, dass in Corona-Zeiten auch ein Theater wieder ausverkauft ist“, merkt ein weiterer Fan der GZSZ-Schauspielerin an. (mkx)